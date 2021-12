Usuarios reportan problemas de conexión de Facebook, Messenger e Instagram

Facebook, Facebook Messenger e Instagram, las principales aplicaciones de la compañía Meta (propiedad de Mark Zuckerberg), están experimentando problemas de funcionamiento, según han reportado varios usuarios en las redes sociales, especialmente Twitter.

Según detalla Downdetector, un portal que suele reportar la caída de las principales plataformas tecnológicas, desde las 9:30 a.m. (hora peruana) varios cibernautas comenzaron a reportar estos problemas de Facebook y Facebook Messenger.

Reportes de los usuarios en Downdetector. Foto: captura de Downdetector

Como podrás apreciar en las imágenes, aunque la caída de estas plataformas de Mark Zuckerberg tuvieron un pico muy alto, poco a poco han comenzado a bajar los reportes, lo que indica que todo estará volviendo a la normalidad, aunque de forma paulatina.

Reportes de Facebook. Foto: captura de Downdetector

Reportes de Facebook Messenger. Foto: captura de Downdetector

Aunque todo parece indicar que esta caída fue leve, eso no impidió que los cibernautas comiencen a ironizar sobre una nueva falla mundial, como la que ocurrió el pasado 4 de octubre de 2021, cuando también sufrieron problemas otras apps como Instagram y WhatsApp.

Por otro lado, desde las 10:30 a.m (hora peruana) hubo un repunte de los reportes que alertaban sobre una posible caída de Instagram. Al parecer, este mal funcionamiento todavía no es corregido por los encargados, ya que no se aprecia una baja, como si sucede con Facebook y Messenger.