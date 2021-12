Facebook: ¿cómo navegar en la red social sin que nadie lo sepa?

Facebook es una gran plataforma para mantenerte en contacto con tus amigos y familia. En ella puedes estar horas viendo fotos y chateando con los amigos. Sin embargo, existen ocasiones en que queremos navegar por la red social sin que nadie lo sepa. ¿Cómo podemos hacerlo? Aquí te lo decimos.

Como se sabe, al entrar a Facebook se muestra un ícono de color verde que muestra a los demás que estamos en línea. No obstante, existe un método que nos permite ocultar el estado activo sin tener que cerrar sesión.

Antes de hacerlo, tienes que tener en cuenta que, si desactivas tu estado de actividad, no podrás ver el de los demás. Por ende, no podrás saber si tus amigos están conectados, al igual que sucede con la confirmación de lectura de WhatsApp; si la desactivas, no podrás saber si alguien leyó tus mensajes y viceversa.

Paso a paso para que nadie sepa que estás conectado en Facebook

Para desactivar el estado de actividad en Facebook no hay que hacer gran cosa. Lo mejor de este truco es que no es necesario instalar ninguna aplicación de terceros. Además, funciona tanto e iOS como en Android. Solo debemos seguir estos pasos:

Abre Facebook y dirígete al apartado de configuración, al cual podemos acceder con tan solo pulsando en las tres barras horizontales

Una vez que ya estemos en configuración, damos clic en la sección de privacidad

Luego, debemos desactivar la opción estado activo.

Ya con dicha opción desactivada, puedes estar en Facebook y navegar tranquilamente el rato que tú quieras sin que nadie sepa que lo estás haciendo.