WhatsApp: así podrás publicar videos que duren más de 30 segundos en tus estados

Un truco de WhatsApp está causando sensación entre los usuarios de esta aplicación de mensajería instantánea, ya que permite publicar un video largo (que dure más de 30 segundos) en tus estados. De esta forma, ya no tendrás que cortar el clip y mostrar solo un fragmento a tus amigos. ¿Quieres saber cómo?

Quizás no lo sepas, pero los estados de WhatsApp tienen varias limitaciones. Por ejemplo, si intentas publicar un video, debes asegurarte de que este no dure más de medio minuto, tampoco puede pesar más de 16 MB. De lo contrario, te verás obligado a elegir una parte, lo que no gusta a la mayoría de personas.

Afortunadamente, existe un truco que te permitirá compartir videos largos, sin mucho esfuerzo y sin tener que cortarlos. Vale resaltar que solo podrán usarlo los usuarios que tienen un celular que use el sistema operativo Android, en caso poseas un iPhone u otro dispositivo de Apple, no funcionará.

¿Cómo publicar un video largo en tu estado de WhatsApp?

Play Store y descarga Royal Princess Makeover Ingresa ay descarga esta aplicación desarrollada por Para funcionar correctamente, te pedirá algunos permisos. Tienes que otorgárselos Accede a la aplicación y verás que su interfaz muestra cuatro opciones. Debes seleccionar una llamada status uploader Ahora tendrás que elegir tu clip (que dura más de 30 segundos) y esperar a que cargue completamente.

Eso sería todo. La aplicación dividirá ese video en pequeños clips de 30 segundos de duración. Es decir, si duraba tres minutos, tendrás seis estados que se ordenarán de manera automática en tu WhatsApp.