Nokia Suzume llegará con procesador Exynos 7884 y Android 12

De manera habitual, Nokia ha estado integrando en sus teléfonos conjuntos de chips Qualcomm y MediaTek, con el ocasional Unisoc. Ahora, la compañía alista el lanzamiento de su primer smartphone con procesador Exynos, que acaba de ser visto en Geekbench.

Se trata del Nokia Suzume, que está equipado con un Exynos 7884B. Este es un chip de 14 nanómetros (nm) con hardware relativamente antiguo: dos núcleos Cortex-A73 y seis núcleos A53, más un Mali-G71 MP2 y un módem LTE. Según Geekbench, el clúster A73 tenía una frecuencia de 2,1 GHz, mientras que el clúster A53 funcionaba a 1,7 GHz.

El procesador de Samsung admite redes 4G LTE y está equipado con una tarjeta gráfica Mali G71 MP2. Este teléfono inteligente está equipado con 3 GB de memoria RAM, bastante modesto para un teléfono con el último sistema operativo Android 12.

El Nokia Suzume puede ser uno de los cuatro teléfonos del fabricante que se lanzarán el próximo año. Dos de ellos son HP Go Edition, que ingresa a la gama de entrada con el código N151DL y N152DL.

Nokia N151DL tiene un diseño simple. Al igual que los teléfonos de entrada en general, las especificaciones de este teléfono inteligente son modestas, sin una función de sensor de huellas dactilares y tiene un bisel inferior grueso. Mientras que el Nokia N152DL es probablemente una serie C con el sistema operativo Android Go Edition. Por el diseño, se parece al Nokia C1 o al Nokia C01 Plus.