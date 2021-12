Gmail vs Gmail Go: ¿en qué se diferencian y cuál es mejor usar?

Gmail Go es la versión ligera de Gmail para móviles lentos o con pocos recursos. Si bien forma parte del ecosistema de apps de Android Go, esta versión del servicio de correo electrónico se puede instalar en cualquier teléfono con Android 10 o superior. Sin embargo, muchos usuarios se preguntan si es mejor usarla en lugar de la versión estándar.

En este sentido, es necesario hacer una comparación entre Gmail y Gmail Go para conocer cuál de las dos es la mejor aplicación de correos de Google. A continuación, te detallamos sus diferencias y semejanzas.

Diferencias y semejanzas entre Gmail y Gmail Go

En 2017, Google lanzó una edición más ligera de su sistema operativo, destinado a smartphones, que se llama Android Go. Este soporte cuenta con toda una gama propia de apps entre las que se pueden encontrar Gmail Go, Files Go, Assistant Go, Maps Go, etc.

Gmail Go para los celulares, la APK al comienzo ocupaba 9 MB de memoria, aunque en la actualidad llega a los 40 MB, en total al instalarse suman unos 100 MB, por lo que tampoco es una app tan ligera como se piensa.

Gmail Go requiere al menos Android 10 para instalarla, mientras que Gmail que es la app completa requiere solo Android 6 como mínimo. Otra cosa muy interesante es que Gmail Go solo ha recibido dos actualizaciones en los últimos tres años, y Gmail se actualiza unas cinco veces al mes como mínimo.

Asimismo, Gmail Go no ofrece ajustes de notificaciones donde puedas seleccionar los sonidos, y en funcionalidades más concretas notarás que no tiene las herramientas de Chat, Salas y Reunión; otro aspecto a notar es la inexistencia de funciones inteligentes o personalización mediante otros programas de Google.

Por lo demás, Gmail Go tiene los mismos gestos de navegación que Gmail, el mismo menú lateral e incluso el mismo panel para redactar o responder correos.