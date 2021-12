WhatsApp: el truco para solucionar la “descarga fallida” en Android 12

La llegada del Android 11 ha traído algunos problemas a los usuarios con las aplicaciones más comunes y WhatsApp no es la excepción. Los usuarios han reportado que no pueden descargar fotos, videos y documentos, a no ser que usen la versión web, lo cual ha generado gran malestar, más aún en épocas donde el trabajo remoto depende de la tecnología y requiere de gran velocidad de los dispositivos móviles que manejan las comunidades.

Si tú también tienes el problema de “descarga fallida” en WhatsApp , te tramos los pasos para solucionar este conveniente. Solamente procura seguir las siguientes indicaciones.

¿Quieres solucionar esa falla en tu celular? Aquí te mostramos cómo. Foto: composición/La República

¿Cuáles son los pasos que debes seguir?

Ingresa a la carpeta de tu almacenamiento interno.

Si no tienes una, puedes descargar Files de Google.

Pulsa la lupa que se encuentra en la parte superior.

Ingresar el nombre de WhatsApp.

Cuando aparezca la carpeta cámbiale el nombre.

Puedes ponerle WhatsApp 1 o lo que desees, pero siempre usando la palabra WhatsApp.

Reinicia tu celular

Eso es todo. Para comprobar que los pasos fueron exitosos, ingresa a WhatsApp y descarga el archivo que no pudiste abrir en un inicio. Verás que este se descargará de manera automática al igual que el resto de documentos que quedaron pendientes.

Recuerda que si sigues teniendo problemas puedes escribir a los correos de contacto para que te ayuden.. Foto: Andro4all

Si tienes más problemas con WhatsApp o Android y debes reportar los inconvenientes que te están generando porque no puedes usar con comodidad los dispositivos móviles y te están generando pérdida de tiempo, recuerda que puedes usar sus canales de comunicación tradicionales. Puedes escribirles a su correo electrónico.

Te dejamos las direcciones de contactos: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com.