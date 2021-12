Facebook Messenger: ¿cómo hacer la ‘broma de la videollamada’ que se volvió viral en TikTok?

La broma de la videollamada de Facebook Messenger se acaba de volver tendencia en TikTok. Si deseas sumarte a este trend que ha hecho reír a miles de cibernautas en las redes sociales, pero no sabes cómo hacerlo, no te preocupes, ya que te vamos a enseñar los pasos.

Si no has instalado TikTok en tu smartphone, debes saber que esta broma viral consiste en realizar una videollamada de Facebook Messenger a un amigo, familiar, compañero de trabajo, etc, y cambiar el fondo por el video de un extraño. ¿Cómo se hace? Aquí te lo diremos.

¿Cómo hacer la broma de TikTok?

Primero deberás descargar el video del ‘extraño’. En TikTok hay una gran variedad, ya que muchos usuarios se han sumado al trend Ingresa a Facebook Messenger , antes asegúrate de que la aplicación de mensajería se encuentre actualizada Entra al chat de la persona a la que quieres hacerle la broma y pulsa el ícono de videollamada Antes de que conteste, deberás cambiar a la cámara trasera de tu smartphone Luego tendrás que pulsar sobre el ícono de efectos (emoji con rostro sonriente) Aparecerán varias opciones, tendrás que seleccionar fondos y luego fondos personalizados Finalmente, escoge el video de TikTok que descargaste y la otra persona pensará que lo está llamando un extraño.

Debes realizar estos pasos lo más rápido posible, ya que si tu amigo contesta la videollamada de Facebook Messenger antes, la broma no habrá resultado. Es recomendable también que el video que elijas no tenga la marca de agua de TikTok, de esa manera se verá más real.