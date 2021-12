LG Gram: probamos la laptop ultraligera con gran batería y funciones de privacidad

LG lanzó hace poco en el Perú su nueva línea de computadoras portátiles llamada LG Gram. Conformada por tres laptops, esta gama de equipos, además de ser ultradelgadas, cuentan con una serie de características que les permite adaptarse a las necesidades del usuario de hoy en día, como poder estudiar y trabajar desde cualquier lugar sin tener que preocuparse por buscar un tomacorriente para conectarla.

Con el fin de conocer más sobre la LG Gram y tener una opinión sobre esta computadora portátil, la utilicé durante dos semanas para trabajar y estudiar a distancia, además de realizar actividades de ocio como ver series e incluso disfrutar de algunos videojuegos para poner a prueba su rendimiento y la duración de su batería.

La computadora portátil LG Gram ya está a la venta en Perú. Foto: Jose Santana

Especificaciones técnicas de la LG Gram

Este portátil que pesa 1,190 gramos, cuenta con un procesador Intel 11th Generation i7 (Quad Core) con sistema operativo Windows 10 Home. Su pantalla es de 16 pulgadas y ofrece una memoria RAM de 16GB con una memoria SSD de 512GB.

Tiene entrada jack de 3,5mm para audífonos, cámara web HD con Dual Mic., detector de huellas en el botón de encendido, teclado retroiluminado, entrada para tarjeta de memoria Micro SD, puertos de entrada y salida para HDMI, USB 3.2 (x2), USB 4 tipo C (x2) con suministro de energía y Thunderbolt 4.

Reseña del LG Gram

Autonomía

Actualmente, la gran mayoría de personas trabaja y estudia desde casa, lo cual hace que las compañías se hayan replanteado el hecho de ofrecer equipos con gran batería que le asegure al usuario muchas horas de uso.

Al menos, con la LG Gram no puedo quejarme en este aspecto, pues pude utilizar la laptop durante toda mi jornada laboral (aproximadamente 10 horas) sin tener que conectarla para seguir con mis funciones. En estas horas tuve varias pestañas de Chrome y aplicaciones abiertas como Photoshop.

De esta manera, se puede decir que la batería es uno de los pilares principales de la computadora portátil, por lo que se convierte en una muy buena opción para aquellos que buscan una máquina que les permita realizar sus actividades desde cualquier lugar.

Pantalla

La pantalla de 16 pulgadas con alta resolución WQXGA (2560 x 1600) es uno de los puntos a destacar dentro de esta computadora portátil. El hecho de que los marcos sean tan delgados brinda la sensación que tenemos un panel mucho más grande.

Veo constantemente contenido multimedia, ya sea tráilers de videojuegos, de algún producto tecnológico o, en mis tiempos libres, algún anime que haya estrenado un episodio. En cualquiera de estos casos, el tener el doble de resolución que el Full HD ha sido de gran ayuda para obtener imágenes con colores más reales y gran nitidez.

La pantalla del LG Gram no es táctil por lo que no puedes realizar acciones al pulsar sobre ella. Foto: Jose Santana

Teclado

Esta vez no he tenido problemas para adaptarme al teclado del LG Gram. Las teclas tienen el tamaño preciso para poder digitar textos sin temor a equivocarme. Otro punto a destacar es que en la parrilla también encontramos el teclado numérico.

Generalmente, suelo trabajar con las luces apagadas de noche y el teclado retroiluminado aparece como una bendición, pues puedo bajarle el brillo a la pantalla al mínimo y saber qué tecla estoy presionando sin problemas.

El touchpad es muy espacioso y se comporta bastante bien. No puedo decir que no se nota la diferencia con un mouse, pero si en algún momento no quieres utilizar el ratón y quieres tener la mano sobre la parrilla, no tendrás problemas en hacer clic desde el panel.

la computadora portátil de LG presenta teclado numérico a la parte derecha y es retroiluminado. Foto: Jose Santana

Puertos y conectividad

En la parte lateral encontramos dos puertos USB-C, uno para HDMI y otro para entradas jack de 3,5mm de audífonos, mientras que a la derecha tenemos dos entradas USB 3,5 y uno para memoria Micro SD.

A mi parecer, la distribución de estos puertos de entrada y salida USB no fue una buena decisión por parte de la compañía, ya que es muy incómodo para una persona diestra tener que conectar el mouse alámbrico o una memoria en el mismo espacio donde tendrás que mover el ratón para realizar alguna actividad.

Otro punto a tener en consideración es que no cuenta con una entrada Ethernet para conectarla directamente al MODEM de internet, lo cual supone una desventaja frente a otras laptops de características similares.

A la izquierda tenemos puertos de entrada HDMI, USB-C (x2) y para jack 3.5 mm de audífonos, mientras que al a derecha están dos puertos de entrada y salida USB 3.2 y Micro SD. Foto: Jose Santana

Privacidad

Las computadoras portátiles han ido añadiendo características que tenemos en los smartphones desde hace algún tiempo, como el hecho de desbloquear el equipo por medio de un detector de huella dactilar, lo cual hace que el dispositivo sea mucho más seguro.

En este caso, el nuevo portátil de LG cuenta con un sensor de huella dactilar en el botón de inicio que se activa al colocar el dedo sobre su superficie. De esta manera, ya no tendremos que escribir la clave para hacer uso de la máquina.

El detector de huella dactilar de la laptop está en el botón de encendido. Foto: Jose Santana

Parlantes

Otro de los puntos bajos del LG Gram es que tiene los parlantes en su base, cerca del ventilador. Aunque la máquina es muy silenciosa y no se calienta con mucha facilidad, el hecho de que las bocinas estén allí disminuye la experiencia de inmersión cuando estamos disfrutando de una película, serie o cualquier contenido multimedia.