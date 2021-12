¿Por qué tener una contraseña segura previene ataques de hackers?

¿Cómo proteges tu bicicleta cuando la estacionas en la calle? ¿Cómo te aseguras de que nadie se lleve tus cosas en el gimnasio? ¿Cómo evitas que te roben todo el equipaje cuando viajas? Con candados o seguros que requieren una clave. Ese es el papel que cumplen las contraseñas, son la primera barrera de seguridad entre un extraño y nuestras cuentas de redes sociales.

Por esa razón, es importante dedicarle más que unos pocos minutos a la generación de contraseñas al momento de abrir una cuenta nueva en una red social, ya sea en Facebook, Twitter, YouTube, Gmail, o al crear un usuario en la página de tu banco de preferencia.

Por esa razón, aquí te contamos todos los detalles que tienes que tener en cuenta, así como la combinación de procesos que debes realizar para asegurarte de que tus datos personales y otra información confidencial estén debidamente protegidos contra ciberdelincuentes.

¿Cómo crear una contraseña fuerte para defenderte de hackers?

Diversas fuentes especialistas en tecnología están de acuerdo en que la mejor manera de asegurarte de que tu contraseña cumpla su función es, en primer lugar, hacerla complicada y variada.

Como afirma, Jocelyn Otero, la gerente de marketing regional de la compañía experta en ciberseguridad Bitdefender, “la contraseña es uno de los pasos que realizamos para asegurar nuestro uso de las redes sociales. Esto no va de que si tengo mi clave super segura ya no me van a hackear”.

Así, es importante que, en segundo lugar, junto con las características mencionadas antes, también inviertas en un repositorio de claves que te permita organizarlas y mantenerlas a salvo.

¿Es suficiente tener una contraseña segura para evitar ciberataques?

En pocas palabras, no. Es necesario que no pierdas de vista que, cuando se trata de la seguridad de tus datos en línea, la creación de contraseñas es el primer paso que tendrás que dominar. Después, también será necesario que le prestes atención a elementos como tu antivirus y la conexión a redes de Wi-Fi.

Debido a que existen métodos de estafa y robo cibernético que se aprovechan de la falta de atención y de cuidado de la mayoría de usuarios al interactuar en redes sociales, es de suma importancia, saber reconocer cuándo se está en peligro. Si te llega un email o un mensaje SMS sospechoso que te incita a entrar a un link, es posible que te estén intentando hackear.

“Somos descuidados con las contraseñas, con la manera en que navegamos, con los datos que dejamos en nuestras redes sociales y al momento de recibir y responder correos”, explica Otero y recalca que no ser consciente y alerta hacia las amenazas que rodean a los internautas es un riesgo que también afecta a las empresas para las que podrías trabajar.