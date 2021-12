5 razones por las que tu teléfono se calienta mucho

Puede ocurrir que estás usando tu smartphone y de pronto empiezas a sentir que está muy caliente, o que después de tenerlo guardado en el bolsillo lo sacas y su temperatura está elevada. Sin embargo, lo más preocupante es que, en muchas ocasiones, no sabemos con certeza por qué ocurre. En este sentido, es necesario conocer los motivos que pueden originar este problema. Te lo detallamos a continuación:

Varias apps abiertas al mismo tiempo

Algunas veces, los smartphones se calientan porque hay demasiadas aplicaciones ejecutándose en segundo plano. Comprueba si tienes algún juego abierto o apps que estén utilizando funciones como el GPS. En este caso, cierra los programas y desactiva la ubicación, y espera unos minutos para que comience a enfriarse el teléfono.

Reproducción continua de videos

La reproducción continua de videos y películas también puede ser otro factor que recalienta el smartphone, porque genera mucha exigencia para el equipo. En líneas generales, es habitual que un smartphone se caliente cuando las aplicaciones que se usan son muy pesadas.

Un malware afecta tu teléfono

Otro motivo de calentamiento del equipo es que un malware o virus infectó al sistema operativo. Este tipo de software malicioso se instala en tu celular cuando descargas aplicaciones desconocidas o contenido de forma ilegal.

Problemas en la batería

Los problemas en las baterías son otros de los motivos que pueden incidir en el aumento de temperatura del móvil. El uso de cargadores de batería que proporcionen más corriente de la necesaria o el uso de cables rotos o con falso contacto también puede tener esa consecuencia de calentamiento.

¿Cómo evitar que se recaliente el teléfono?

Asimismo, existen algunas medidas que podemos tomar para evitar que nuestro smartphone se caliente mucho. Estas son los siguientes:

Quitarle la funda. A veces, estas fundas pueden ocasionar que se acumule calor en el dispositivo.

Si se nota que el móvil aumenta su temperatura luego de utilizar alguna app en particular, evitar usarla e ir hasta el menú de ajustes/aplicaciones y elegir la opción detener.

El modo de bajo consumo del iPhone y el modo de ahorro de batería de Android reducen la cantidad de recursos que utiliza el teléfono, y también ayudan a alargar la duración de la batería.

Mantener el brillo de la pantalla a un nivel razonable (no a tope) alivia un poco el esfuerzo de la batería.

¿Por qué debes tener mucho cuidado al cargar tu smartphone en puertos USB públicos?

Lo recomendable es no utilizar los puertos USB públicos, a menos que sea muy necesario. De ser este el caso, asegúrate de que la opción transferencia de datos de tu teléfono o tablet no esté activada. En caso aparezca un aviso que nos pregunte si podemos confiar en ese dispositivo, deberás decir que no, ya que es una forma que usan los cibercriminales para habilitarla.

Otra alternativa que te será de mucha utilidad, en caso de que tu smartphone tenga poca autonomía, es comprarte una powerbank. En la actualidad, existen diversos modelos de estas baterías externas, las cuales varían de precio. Las más económicas, por ejemplo, suelen ser de 5.000 mAh, mientras que las más costosas son de 20.000 mAh o una capacidad mayor.