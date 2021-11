TikTok: ¿cómo cerrar tu sesión en diferentes dispositivos?

TikTok es una de las redes sociales de video más populares de la actualidad. Millones de personas disfrutan del divertido contenido multimedia que se comparte en esa plataforma, pero hay veces en las que ingresan a su cuenta desde un equipo que no les pertenece y su sesión continúa abierta, por lo que algún desconocido puede ingresar a su perfil e incluso hackearla. ¿Sabes cómo cerrar sesión en otros equipos? Te lo contamos.

Afortunadamente, hay una forma de proteger una cuenta de TikTok. Muchos no lo saben, pero la plataforma tiene una opción que te permite cerrar sesión desde tu smartphone, Android o iPhone en otros dispositivos que no sean tuyos.

¿Cómo cerrar tu sesión de TikTok en otros dispositivos?

Para acceder a esta importante función de la plataforma, es fundamental que tengas instalada la última versión del servicio en tu iPhone o Android, ya que ello impedirá que aparezcan problemas cuando intentes cerrar tu cuenta en otros equipos. Sigue estos pasos:

Ingresa a TikTok desde tu smartphone

Luego, dentro de la red social, presiona sobre la opción de Perfil

Ahora, pulsa sobre las tres rayas horizontales y entra en Seguridad

Posteriormente, ve donde dice Tus dispositivos y se desplegará una lista de equipos en los que tu sesión continúa abierta.

Para cerrar tu sesión en los equipos a los que no tienes acceso, solo pulsa sobre el pequeño bote de basura

Aparecerá una ventana con dos opciones, pulsa en Eliminar

Al finalizar, TikTok te mostrará el siguiente anuncio: “Dispositivo eliminado”, lo que significa que nadie podrá ingresar a tu perfil a través de ese equipo.

En caso no lo sepas, TikTok permite iniciar sesión en un máximo de seis equipos de manera simultánea, por lo que si durante el día sueles utilizar distintos smartphones, PC o tablets, te recomendamos no guardar tus contraseñas y desconectarte cuando dejes de usar alguna máquina que no te pertenezca.