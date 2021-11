Ai-da, la robot que escribe poesía y crea obras de arte

Ai-da ha sido descrita como “una visión del futuro” y una artista tan buena como otros pintores abstractos de la actualidad. Ella es una robot humanoide ultrarealista que fue creada para elaborar obras de arte y poesía. Su inventor Aidan Meller, la elaboró en Oxford (Inglaterra) en 2019 junto a un equipo de programadores, roboticistas, expertos en arte y psicólogos. El pasado fin de semana dio un recital de poesía que escribió usando sus algoritmos para la celebración del gran poeta italiano Dante Aligeiri.

El recital tuvo lugar en el renombrado Ashmolean Museum de la Universidad de Oxford como parte de una exposición que marca el 700 aniversario de la muerte de Dante. El poema de Ai-da se produjo como respuesta a la épica Divina Comedia del poeta, que ella consumió en su totalidad, lo que le permitió usar sus algoritmos para inspirarse en los patrones de habla de Dante y usar su propio banco de datos.

Meller describió el poema de Ai-Da como “profundamente emotivo” e incluye el siguiente verso:

“Miramos hacia arriba de nuestros versos como cautivos con los ojos vendados

Enviado a buscar la luz; pero nunca llegó

Sería necesario un hilo y una aguja

Para completar la imagen.

Para ver a las pobres criaturas, que estaban en la miseria,

La de un halcón, con los ojos cerrados “.

Meller dijo que la habilidad de Ai-Da para imitar la escritura humana es “tan grandiosa, si la lees no sabrías que no fue escrita por un humano” y le mencionó a CNN que cuando Ai-da estaba leyendo su poema el viernes por la noche , “fue fácil olvidar que no estás tratando con un ser humano”.

Asimismo, el creador de humanoide mencionó, anteriormente, que siempre esperó que su proyecto impulsara el debate sobre el rápido aumento de la tecnología de inteligencia artificial. “Ella es un robot artista, seamos muy claros sobre esto. Ella no es una espía. La gente le teme a los robots, lo entiendo. Pero toda la situación es irónica, porque el objetivo de Ai-da era resaltar y advertir sobre el abuso del desarrollo tecnológico, y está detenida porque es tecnología. Ai-da agradecería esa ironía, creo “.