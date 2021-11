Jack Dorsey, fundador y CEO de Twitter, anuncia su retiro de la famosa red social

Jack Dorsey, uno de los fundadores de Twitter, acaba de publicar un comunicado donde anuncia que dejará el puesto de director ejecutivo. El nuevo CEO de la red social del pajarito azul será Parag Agrawal, quien se desempeñaba como director de tecnología de esta compañía.

“Después de casi 16 años de tener un puesto en nuestra empresa, de cofundador a director ejecutivo, presidente ejecutivo, director ejecutivo interino y director ejecutivo... decidí que finalmente es hora de irme”, indica Dorsey en el documento.

