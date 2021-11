WhatsApp: así puedes mezclar emojis para crear versiones únicas y originales

WhatsApp es conocido por su catálogo de casi 3.000 emojis en su plataforma para sus más de 2.000 millones de usuarios. Cada que se implementa una nueva actualización que introduce más de estas caritas a la interfaz, los internautas se emocionan por todas las posibilidades de uso en sus chats diarios.

Por otro lado, la fusión de emojis no es una noticia completamente nueva. En dispositivos Android, esta es una opción posible desde hace algunos meses. No obstante, no todos los emoticones tienen la capacidad de mezclarse con otro. Son un puñado del total de caritas digitales las que sí pueden producir resultados interesantes al combinarse con otras.

Por esa razón, en esta nota te mostramos cómo lograr que ningún emoji esté fuera de tu alcance. A través de un software, podrás fusionar todos los que desees y emplearlos en WhatsApp.

¿Cómo mezclar todos los emojis de WhatsApp?

La página que te permitirá llevar esto a cabo es Emojimix, a la que puedes ingresar a través de este enlace: https://tikolu.net/emojimix/%F0%9F%A4%AE+%F0%9F%A4%A5.

Una vez dentro, solo deberás dar clic en cualquier lado de la pantalla para que inicie el proceso de mezclado. Cuando la ruleta pare y dos emojis hayan sido elegidos, tendrás el diseño final.

Después, poseerás la opción de copiar la imagen como PNG, el enlace al fichero e, incluso, compartirla directamente a redes sociales.

Estos diseños solo podrán ser empleados como una imagen a través de tus chats de WhatsApp, pero con la nueva función de creador de stickers de WhatsApp Web, puedes generar tu propia pegatina a partir de tu iniciativa.