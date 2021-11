¿Cómo beneficiará el despliegue de los medidores smart en el sistema eléctrico del Perú?

Últimamente, se ha vuelto común utilizar el término smart city o ciudad inteligente, pero, ¿qué alberga realmente ello? Según los expertos en tecnología, representa un ecosistema de soluciones inteligentes centrado en el bienestar del ciudadano y el de futuras generaciones. Se da a través de cuatro aristas: autoridades, participación ciudadana, empresas y centros de investigación.

Una ciudad inteligente va de la mano con la sostenibilidad, de esta manera se busca generar espacios de participación, nuevos hábitos de consumo, mejor gestión de la electricidad y el uso de energías renovables.

Para ello, la medición inteligente cuenta como un pilar en la administración de energía, ya que las personas pueden acceder a una información más detallada sobre el uso de la electricidad, dándoles la opción de optimizar o ajustar su consumo.

La República conversó con Karen Manrique, vocera del grupo Enel en Perú, para conocer más acerca de los medidores inteligentes y del segundo piloto que se encuentra en curso, teniendo en cuenta que el primer proyecto se dio hace cuatro años al instalar más de 8.700 smart meters.

Según Manrique, este proyecto tiene prevista la instalación de 10.000 medidores en 21 distritos de Lima y Callao hasta fines de este año. Luego de terminar esta primera etapa, se pasará a la fase de análisis para establecer con cada cliente a qué opciones puede acceder para un mejor ahorro con las tarifas vigentes.

Los participantes del piloto no son solo de tipo comercial, sino diversos, ya que se intenta abarcar a todas las tipologías de clientes de distintos distritos, hasta de los más distantes como los asentamientos humanos. De esta manera, se han seleccionado todas las características de usuarios para establecer qué se puede mejorar para que cuando se despliegue por completo esté correctamente mapeado.

Medidor convencional: lo que actualmente se encuentra en uso

El medidor convencional es usualmente lo que la gran mayoría de peruanos tiene en sus hogares hoy en día. Este aparato permite conocer el consumo de cada cliente y la tarifa se calcula por medio de la diferencia de lecturas.

La vocera comentó el siguiente ejemplo: “Cada mes se va a revisar (el medidor) y el valor que obtengo de la lectura se resta con la del mes anterior. Esa diferencia es el consumo de energía y se procede a facturar”.

Por otra parte, mencionó que ante una interrupción del servicio con este medidor, el cliente se comunica con la empresa y, para atender la situación, necesariamente se envía a un técnico a su casa.

Miembro del equipo técnico manipula el medidor de una vivienda. Créditos: Enel Perú

En los casos de corte de suministro, se realiza la misma acción de enviar a una persona especializada para que proceda a hacer el corte, y de la misma forma, la reconexión.

Manrique afirmó que con un medidor convencional el usuario solo tiene acceso a una tarifa, que es la BT5B, y establece un costo por Kilovatio hora (KWh). En este caso, se mide la energía y se multiplica por la tarifa, que es calculada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Diferencias al usar un medidor inteligente

La principal diferencia al emplear un medidor inteligente es que para conocer el consumo de energía no solamente lo sabrá el distribuidor, sino, a la vez, será el mismo usuario quien podrá acceder a ese conocimiento de manera remota, ya que la comunicación es permanente.

A tal punto que se pueda configurar el reporte cada quince minutos o media hora dependiendo del cliente. Por ello, el beneficio va tanto para la empresa como para el consumidor, porque ambos acceden a esta información.

Equipo técnico en medio de la instalación de un smart meter. Créditos: Enel Perú

Además, va a permitir el acceso a ventajas como tarifas diferenciadas. Un claro ejemplo se daría con comercios que suelen atender de día, ante esta casuística se podría ahorrar al cambiar de tarifa en una que le convenga durante su horario de atención, afirmó la vocera de Enel Perú.

En cuanto a las interrupciones, ya no será necesario contactar con el distribuidor de energía, ya que gracias al smart meter se sabrá con anticipación si ha ocurrido algún problema.

Asimismo, Manrique contó que como consecuencia ante una causal de corte, con la medición inteligente se puede obtener un “corte social”, es decir, no se restringirá toda la energía, sino que se dejará una mínima cantidad, por ejemplo, lo que consume un refrigerador. Después, una vez que el cliente regularice, se reconectará inmediatamente sin necesidad de que un técnico tenga que acercarse al lugar correspondiente.

Smart meters: prometedora solución ante una emergencia nacional

Como la gran mayoría de peruanos debe saber, existieron varias irregularidades y situaciones durante la pandemia que alarmaron a los consumidores con referencia a sus recibos de luz.

La vocera de Enel Perú nos comentó que fue debido a que estuvieron “meses sin tomar la lectura, y el impacto se vio en los clientes cuando se normalizó”. Por ello, comentó que de haber contado con la tecnología adecuada como los smart meters, se podría haber optimizado el proceso y evitado tales inconvenientes.

Sin embargo, la adopción de los medidores inteligentes no está lejos de hacerse realidad en el Perú. El objetivo a largo plazo era el despliegue en toda la población para el 2026, aunque debido al contexto sanitario ha sufrido una ligera modificación, por lo que la autoridad alargó el periodo hasta el 2030.

Personal del grupo Enel en Perú entrega guía de funcionamiento. Créditos: Enel Perú

Visión a futuro sobre la base de los proyectos pilotos de medidores inteligentes

En el primer piloto, se monitorearon a ciertos clientes para migrarlos a una tarifa denominada BT5A, que tiene como diferencia que el consumo de energía durante el día sea más barato que en la hora punta. Sin embargo, estos clientes son del tipo comercial, y es por ello que pueden limitar sus operaciones a cierto horario.

Según el sitio web de Enel Perú: “En una fase futura los usuarios podrán vender energía a la red eléctrica”. Manrique explicó que esto se da por ejemplo si se coloca un panel solar, pero en el caso que no se consume el total de la energía, la diferencia automáticamente se inyectaría a la red.

No obstante, si uno tendría un panel hoy en día no va a recibir como cliente ninguna ventaja, porque no ocurre lo mismo que con un medidor inteligente. No se podría medir tanto lo que ingresa como lo que sale, entonces, ello dependería de Osinergmin. Aunque, siguiendo la gestión de otros países, se le ofrecería una tarifa para reconocer al cliente por la energía que está ingresando, pero será viable solo si ya se cuenta con la medición inteligente.

La oportunidad es amplia y, como contó Manrique, “lo que busca el ente regulador es que se hagan propuestas para establecer qué tipo de tarifas son convenientes para el consumidor peruano”.

En países que ya cuentan con smart meters se ven campañas innovadoras, como descuentos para los clientes. Incluso, esto va a permitir que muy pronto los usuarios opten por tener autogeneración, es decir, puedan inyectar a la red y recibir de la empresa un pago por la energía que ingresen.

Medición inteligente promueve una ciudad sostenible

Promover un consumo consciente de la energía hace que no sea necesario realizar inversiones en plantas de generación que solamente trabajan por horas, entonces, se podrá apostar por utilizar plantas de generación renovables que entregan un consumo permanente, mientras más se aplana la demanda de electricidad, se da oportunidad a las energías ‘verdes’.

Para una mejor acogida de esta tecnología, el piloto actual trabaja en una aplicación móvil, mientras siga en desarrollo se ha procedido a enviar diariamente los consumos vía SMS, como paso previo. De ese modo se intenta acostumbrar al cliente a que conozca cuando tuvo un incremento irregular para que analice si es el tipo de consumo que desea tener.

Con los medidores inteligentes se tiene la información al alcance de la mano, lo que permite al usuario mantenerse informado y adquirir una moderna gestión de energía.

Sin duda, es necesario para proyectarse al futuro y realizar un cambio trascendental en la forma en que consumimos la energía, normalmente era manual, pero con la medición inteligente, la comunicación es automática y bidireccional.

Breve infografía del uso del smart meter en el sistema eléctrico. Imagen: sitio web Enel Chile

De manera que, al adoptar el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), una ciudad se podrá convertir en una smart city, lo que trae como resultado un entorno de competitividad para expandir los sectores urbanos. Como consecuencia, facilita un mejor desarrollo de nuevos negocios, lo que conlleva a un avance en el desempeño socioeconómico de la comunidad.