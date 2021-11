WhatsApp: ¿cómo tener los recordados zumbidos de MSN Messenger como tono de notificación?

A principios del 2000 existía un programa de mensajería instantánea muy popular en el mundo, su nombre era MSN Messenger (también conocido como Windows Live Messenger) y permitía que los usuarios conversen con personas de todo el mundo. Aunque no lo creas, existe un truco que te permitirá tener una de las funciones más recordadas de este software en WhatsApp. ¿Quieres saber cómo? Aquí te lo revelaremos.

La característica más emblemática de este extinto programa era su zumbido, el cual sonaba cada vez que tus amigos los dejaban 'en visto'. Quizás no lo sepas, pero es posible tener ese recordado sonido de MSN Messenger como tono de notificación de WhatsApp, aunque es un truco que solo funcionará si usas la aplicación en un Android.

¿Cómo poner el zombido de MSN Messenger en WhatsApp?

1. Ingresa a YouTube y busca el zumbido. Luego guardar el audio en formato MP3.

2. Entra a WhatsApp y presiona el ícono de tres puntos que se ubica en la esquina superior derecha.

3. Aparecerá una lista de opciones. Deberás elegir ajustes.

4. Después tendrás que ir a la sección notificaciones.

5. Ahora escoge tono de notificación y verás todos los audios predeterminados.

6. Ve hasta el final y notarás la opción agregar tono. Presiónala y busca el audio de zumbido que guardaste.

7. Asegúrate de guardar los cambios.

Eso sería todo. Cuando alguien te envíe un mensaje de WhatsApp, ya no escucharás el clásico sonido de esta aplicación de mensajería instantánea, sino el recordado zumbido de MSN Messenger.