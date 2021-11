Instagram: ¿cómo lograr que alguien te deje de seguir en la aplicación sin que se dé cuenta?

Es molesto cuando nos sigue alguien que no deseamos en Instagram, ya que le pone ‘me gusta’ a nuestras publicaciones y tiene acceso a nuestras stories diarias. Podrías bloquearlo de tu lista de followers, pero eso significa que su cuenta pasará a estar en nuestra lista de ‘blocked users’.

No obstante, los usuarios han descubierto un truco muy particular para lograr este cometido de manera muy sutil y casi imperceptible. A continuación, descubre cómo deshacerte de ese internauta que no es bienvenido en tu cuenta de Instagram.

¿Cómo eliminar a alguien de Instagram de tu lista de seguidores?

Para que alguien deje de estar entre tus seguidores en Instagram, en primer lugar, debes asegurarte de que tenga su cuenta pública. Luego, tienes que realizar los siguientes pasos:

Entra al apartado de tu perfil en la aplicación. Puedes acceder a este pulsando tu imagen en la barra ubicada en la parte inferior de la pantalla. Luego entra a donde dice seguidores, al costado del número de posts en tu cuenta. Te aparecerá una lista con todos tus followers actuales. Ahí, en la barra de búsqueda, podrás encontrar a ese usuario en específico que quieres eliminar. En el extremo derecho de la caja de contactos, habrá un botón que dice eliminar. Selecciónalo y luego púlsalo de nuevo para confirmar.

Según la página oficial de Instagram, este proceso no genera ninguna notificación para el internauta eliminado; es decir, no se dará cuenta.

Otra opción es bloquear a esa persona y luego desbloquearla nuevamente. Debido a un bug de la plataforma, esto genera que desaparezca de tu lista de seguidores sin que nadie se dé cuenta.