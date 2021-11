WhatsApp: ¿cómo cambiar el número de teléfono de tu cuenta sin perder tus chats?

Puede ocurrir que no puedes conservar tu antiguo número de teléfono y ahora tienes uno nuevo, debes sabes que no es necesario crearte una nueva cuenta de WhatsApp. Es decir, no tienes por qué empezar desde cero en la app de mensajería, sino que puedes trasladarla con todos tus datos a un número nuevo. ¿Cómo funciona? Te lo explicamos en los siguientes párrafos.

Para conservar todos los datos de nuestra cuenta en un nuevo número de teléfono debemos conocer el proceso de cambiar de número en WhatsApp, independientemente de que uses iOS o Android. Gracias a este método podremos tener un nuevo número vinculado a a la plataforma de mensajería sin perder los chats.

Asimismo, debes saber que la función de WhatsApp lo que hace es migrar los ajustes, los grupos y la información de nuestra cuenta para que la tengamos disponible en la que está vinculada al nuevo número de teléfono. Además, borra automáticamente la cuenta asociada a nuestro anterior número de móvil, por lo que nuestros contactos ya no verán los dígitos de aquel en su agenda.

Por ello, antes de realizar el cambio debes asegurarte de que tu nuevo número de teléfono pueda recibir mensajes SMS o llamadas telefónicas y tenga una conexión móvil activa.

¿Cómo cambiar el número de teléfono en WhatsApp?

Para usar un nuevo número de teléfono y conservar todos los datos de WhatsApp debemos realizar un proceso de migración. El proceso es sencillo y solo debemos seguir estas instrucciones:

Abre WhatsApp desde tu teléfono Android o iOS

o Toca en Ajustes > Cuenta > Cambiar número > Siguiente

Ingresa el número de teléfono antiguo en el primer campo y el nuevo en el segundo, ambos en el formato internacional completo

Da clic en siguiente

Si activas notificar contactos, puedes elegir si quieres notificar a todos, solo contactos con los que tengas un chat o personalizar

Tus grupos serán notificados cuando cambies el número de teléfono, independientemente de si activas o no la opción para notificar a los contactos.

Cambiar de número en WhatsApp. Foto: captura LR

