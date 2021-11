WhatsApp: el truco para enviar mensajes a personas que no están en tu agenda

WhatsApp es una de las apps más populares de mensajería instantánea en la actualidad, sobre todo por su sencillez para ser utilizada y poder comunicarte con tus contactos. Ahora la aplicación permite que puedas conversar con cualquier persona aunque no se encuentre en tu agenda del celular.

A veces necesitas comunicarte con alguien que no se encuentra en tus contactos habituales y deseas que siga siendo así, es por ello que te mostraremos la manera de añadir un atajo para esta función.

Este truco de WhatsApp solo está disponible en Android. Foto: Android Jefe

Haz un atajo con MacroDroid

Puedes enviar mensajes a personas que no añadiste como contacto creando un enlace web con el número deseado, el cual no es un proceso complicado pero si tedioso, pues si debes escribirle a varias personas que no están en tu agenda, te llenaras de enlaces. Para este caso, una buena alternativa es crear un atajo con Macrodroid, una app que permite configurar y automatizar múltiples tareas en los celulares.

El proceso de creación del atajo puede ser muy extenso si no manejas o conoces la app, pero aquí te mostraremos una manera muy sencilla de realizar esta acción: