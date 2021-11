Google Look to Speak para personas con discapacidad del habla ya está disponible en español

Look to Speak, la aplicación de accesibilidad de Google que ayuda a las personas con discapacidad del habla, ha añadido soporte para más idiomas entre los que se encuentra el español. La plataforma es parte del ala de desarrollo de Experimentos de Google.

Google Look to Speak se anunció originalmente en diciembre de 2020 y solo para los usuarios de Estados Unids. Ahora, ha obtenido una reciente actualización para agregar otros 17 idiomas a su base de datos.

Los 17 nuevos idiomas agregados a Look to Speak incluyen árabe (árabe estándar moderno), bengalí, alemán, español (España), español (latinoamericano), francés, hindi, indonesio, italiano, japonés, coreano, marathi, portugués, tamil, Telugu, urdu y vietnamita.

Aunque no es un reemplazo completo para las muchas herramientas disponibles para aquellos con discapacidades motoras y condiciones degenerativas, la capacidad de preprogramar una serie de frases y acceder a ellas simplemente mediante el contacto visual puede ser una mejora real en la calidad de vida de la personas con discapacidad del habla.

Esta nueva función gratuita de Google Look to Speak es compatible desde el sistema operativo Android 8.0 en adelante, modalidad en la que gracias a este servicio se podrá ayudar a muchas personas en el mundo quienes necesitan del lenguaje y la tecnología para no sentirse discriminados ni aislados del mundo.