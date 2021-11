WhatsApp Web: ¿sabías que puede notificarte cuando alguién se conecta como en MSN Messenger?

Una de las funciónes más recordadas de MSN Messenger, llamado también Windows Live Messenger, es que los usuarios recibían una pequeña notificación cuando sus amigos se conectaban. Aunque no lo creas, esta característica puede activarse en WhatsApp Web, la plataforma de mensajería instantánea más popular del mundo. ¿Te gustaría saber cómo?

Debido a que no es una función nativa, es decir, no ha sido creada por los propios desarrolladores, es necesario instalar una extensión para poder usar esta interesante función. Otro de los requisitos es ingresar a WhatsApp Web en Google Chrome, si lo abres en otro navegador como Mozilla Firefox o Microsoft Edge, lamentablemente no funcionará.

¿Cómo activar las notificaciones en WhatsApp Web?

1. Abre el navegador de Google e ingresa a la tienda de extensiones Chrome Web Store.

2. Busca la extensión llamada WA Web Plus for WhatsApp (Puedes encontrarla en este enlace).

3. Pulsa el botón ‘añadir a Chrome’ para que se instale en tu navegador.

4. Ingresa a tu cuenta de WhatsApp Web de forma tradicional y pulsa el ícono que se creó en la barra de herramientas.

5. Aparecerá una página con una larga lista de opciones. Tendrás que buscar “Aviso de contactos en línea” y habilitarla.

6. Eso sería todo, WhatsApp Web te avisará cuando uno de tus amigos se haya conectado a la plataforma de mensajería. De esta manera, podrás pasar a saludarlo con un mensaje, una foto, video, sticker o nota de voz.