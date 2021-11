Oppo A54: lo bueno y lo malo del nuevo smartphone con triple cámara y batería de 5.000 mAh

A finales de octubre, la compañía china Oppo presentó su primer teléfono inteligente en nuestro país. Se trata del Oppo A54, un smartphone de gama media baja que destaca en varios aspectos como su triple cámara trasera y su potente batería de 5.000 mAh.

Gracias a Oppo Perú, estuvimos probando este dispositivo que está disponible en dos colores (negro y azul) a un precio de S/ 1.279. En la siguiente reseña conocerás nuestra experiencia usándolo, así como sus principales aspectos positivos y negativos.

Presentación y diseño

El Oppo A54 viene en una caja bastante llamativa. En la parte frontal tenemos un primer vistazo del equipo, tanto de su parte trasera, como la frontal. El empaque también nos detalla sus principales especificaciones técnicas, así como su color y accesorios.

Además del celular, dentro de la caja encontramos el cargador, el cable tipo C, unos audífonos con micrófono (lo que muchas marcas dejaron de incluir), una funda de silicona transparente, la llave para la bandeja SIM y la guía de inicio rápido.

Este dispositivo tiene un tamaño promedio (163,6 mm de alto, 75,7 de ancho y 8,4 mm de grosor) y gracias a su acabado de plástico es bastante ligero (192 gramos), por lo que podrás utilizarlo con una mano sin ningún problema.

La parte trasera del Oppo A54 tiene un acabado liso que brinda una sensación muy agradable al tacto. A diferencia de otros teléfonos de este segmento, que suelen tener colores opacos, en esta ocasión tenemos un azul oscuro muy brillante y llamativo.

Un problema que llegué a notar es que las huellas digitales se marcan con mucha facilidad en la parte trasera del equipo, así que tendrás que utilizar un paño para limpiarlo con regularidad o usar una funda protectora.

La inclusión de un sensor de huellas en el lateral derecho fue un gran acierto; sin embargo, hay un inconveniente que no terminó de gustarme. Resulta que los botones de volumen (que suelen estar arriba de este sensor) los ubicaron a la izquierda.

Finalmente, destacar que, en la parte inferior, el Oppo A54 cuenta con un puerto jack de 3,5 mm para audífonos tradicionales, un micrófono, un puerto USB tipo C y un único altavoz. La bandeja SIM está a la izquierda, arriba de los botones de volumen.

Pantalla

El equipo viene con una pantalla LCD de 6,51 pulgadas con resolución HD+ y una tasa de refresco de 60 Hz. Aunque no es la mejor pantalla del mercado, lo cierto es que cumple con brindar una experiencia aceptable, sobre todo para ver Netflix, Amazon Prime Video, entre otras apps de streaming.

La pantalla del Oppo A54 cuenta con varias funciones especiales. Por ejemplo, el famoso ‘modo oscuro’, que se activa de forma muy sencilla. También posee un modo llamado ‘Confort visual’ que reduce la luz azul de la pantalla y es ideal para leer.

Otra opción llamada ‘Temperatura de color de la pantalla’ nos permite elegir entre una pantalla más cálida o una más fría. También contamos con la función de brillo automático, que reduce (o aumenta) el brillo de la pantalla dependiendo del ambiente en el que nos encontremos.

Por ejemplo, si nos encontramos en un lugar con poca iluminación, el brillo se reducirá sin que lo notemos. En caso estemos al aire libre y bajo una intensa luz solar, el brillo aumentará al máximo para que podamos visualizar correctamente la pantalla.

Finalmente, debemos hablar sobre el pequeño agujero que alberga la cámara frontal y se encuentra en la esquina superior izquierda de la pantalla. Aunque al inicio puede resultar llamativo (sobre todo si ves videos en pantalla completa), te terminas por acostumbrar rápidamente.

Funciones de la pantalla del Oppo A54. Foto: Juan José López Cuya / La República

Seguridad

Gracias a su sensor de huellas lateral podrás desbloquear el Oppo A54 en cuestión de segundos; sin embargo, es recomendable hacerlo con las manos secas, ya que cuando están mojadas, no reconoce bien la huella o tarda un poco en hacerlo.

Aunque el smartphone te permite agregar varias huellas digitales, lo recomendable es solo añadir dos (una de cada mano), ya que de esa forma evitarás desbloquear el teléfono inteligente de forma accidental.

Cabe resaltar que el equipo cuenta con la función de reconocimiento facial, es decir, que puedes desbloquearlo con el rostro, siempre y cuando tengas los ojos abiertos. Lo que me gustó es que, aunque estés a oscuras, esta característica funciona.

El Oppo A54 tiene sensor de huellas lateral y reconocimiento facial. Foto: Juan José López Cuya / La República

Rendimiento y batería

Los 128 GB de almacenamiento interno que tiene el Oppo A54 me parecen más que suficiente, además que puedes aumentar esta memoria con una tarjeta microSD; sin embargo, el procesador Mediatek Helio P35 y las 4 GB de RAM dejaron mucho que desear, ya que había momentos donde el equipo se sentía demasiado lento.

Aunque la mayoría de aplicaciones como Facebook, WhatsApp, Instagram, entre otras, funcionaban con normalidad, había otras donde se notaba ese molesto ‘lag’. Una de ellas fue Facebook Messenger, sobre todo si chateabas con dos personas al mismo tiempo.

Otra aplicación con la que tuve inconvenientes fue TikTok. De vez en cuando, algunos de los videos publicados en esta plataforma se quedaban congelados y solo se reproducía el audio, esto se arreglaba avanzando hacia el siguiente clip y retrocediendo.

Puedes ver los FPS a los que juegas, entre otras opciones. Foto: Juan José López Cuya / La República

En lo que respecta a los juegos, probé algunos como Pokémon GO, Asphalt 9, Free Fire, Among Us y Contra Returns. Aunque tardan un poco en abrir, sí se puede disfrutar, incluso hay una herramienta que te permite ver la cantidad de FPS, así como otras opciones interesantes.

Una de las fortalezas del Oppo A54 es su gran batería de 5.000 mAh. Aunque pensé que podría durarme más de un día, lo cierto es que alrededor de las 9.00 p. m. o 10.00 p. m. ya está pidiendo que carguen su batería.

Aunque el equipo tiene ‘carga rápida’ de 18 W, no se siente que sea tan veloz como la de otros smartphones que he probado que, con una carga de menos de quince minutos, ya tienes unas horas de uso. En este caso no es así, deberás esperar bastante.

La triple cámara principal del Oppo A54. Foto: Juan José López Cuya / La República

PUEDES VER: OPPO lanza en Perú el nuevo A16 con diseño innovador y gran batería

Fotografía

El Oppo A54 cuenta con una triple cámara trasera que está compuesta por un lente principal de 13 MP, un lente macro de 2 MP y un sensor de profundidad de 2 MP que sirve para tomar fotos con efecto bokeh, es decir, con fondo desenfocado. La cámara frontal, por su parte, es de 16 MP.

Probando la triple cámara trasera del #OppoA54 pic.twitter.com/tPBGY5FmrA — Juan López (@jlopezc2010) November 20, 2021

Las fotografías tomadas con este equipo tienen una calidad bastante aceptable, sobre todo las tomadas durante el día. Sin embargo, es bueno destacar que se extraña la presencia de un lente gran angular que permita hacer tomas mucho más amplias.

Gracias a su zoom digital de 5X podrás tomar fotografías de objetos que estarán alejados, aunque debes tener presente que las fotografías tendrán un ligero ruido fotográfico que se notará más de noche.

El #OppoA54 permite tomar fotos con hasta 5X de zoom pic.twitter.com/wW2pVkDf7R — Juan López (@jlopezc2010) November 20, 2021

Para finalizar, me gustaría destacar que el Oppo A54 cuenta con dos modos de video muy rescatables. El primero es timelapse (o cámara rápida) y el segundo es cámara lenta.