iPhone: tres preguntas misteriosas que nunca debes hacerle a Siri

Para los usuarios de iOS, el asistente Siri es un de los mejores aliados para responder ciertas consultas sobre su dispositivo móvil, o también para absolver algunas dudas que pueden surgir en el día a día. Para muchos, incluso llega a ser una “amiga” a la cual se le puede preguntar lo que sea. Sin embargo, hay preguntas que es mejor evitar para no llevarse una inesperada respuesta.

Si bien muchos confían en la ayuda que representa Siri, el asistente virtual inteligente controlado por la voz, guarda varios secretos, pues tiene respuestas que ni los propios científicos o entidades internacionales han obtenido. Conoce en esta notas tres de las preguntas más curiosas y misteriosas que no deberías hacerle a Siri, debido a las impresionantes respuestas que ofrece.

Estas son las cosas que nunca le debes preguntar a Siri:

“¿Cuándo es el fin del mundo?”

Quién no se ha preguntado alguna vez cuándo será el momento final de nuestro planeta. A esta consulta, Siri no tiene mayor reparo de soltar frases misteriosas y llamativas sobre nuestro futuro. El asistente suele responder “No lo sé, pero no te preocupes, hay un montón de universos alternativos”, dando a entender que podríamos vivir la realidad de un multiverso.

Otras de las respuestas tenebrosas que suelta Siri van desde “No tengo ni idea, quizá como el Big Bang, pero al revés” hasta “Veamos, el tiempo de 32 bits en Unix se desbordará el 19 de enero de 2038. Quizá esa es también la fecha del fin del mundo”, estableciendo una probable fecha para el fin de la humanidad.

“Ok Google”

Cuando activamos al asistente de iOS diciendo “Oye Siri” por medio del comando de voz, son pocos los usuarios que se han atrevido a mencionar a Google, una de las competencias en el mercado de tecnología para Apple. Resulta que cuando decimos la frase “OK Google”, Siri abrirá Google Assistant pero consultando “¿Estás seguro de lo que estás haciendo?”, como si fuera una advertencia sobre algo malo.

“¿Cuánto es cero sobre cero?”

La respuesta a esta pregunta es de las más divertidas y atrevidas por parte de Siri, ya que a la hora de consultarle sobre un dato indeterminado, atina a responder los siguiente: “Imagínate que tienes cero galletas y las repartes entre cero amigos. ¿Cuántas galletas le tocan a cada amigo? No tiene sentido, lo ves. Así que el monstruo de las galletas está triste porque no tiene galletas, y tú estás triste porque no tienes amigos”