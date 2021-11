WhatsApp: envía mensajes a contactos que no tienes agregados con estos trucos

¿Te ha pasado? Quizás tengas tu lista de contactos repleta de personas que no conoces, pero con las que necesitas conversar a través de WhatsApp. Esto sucede porque es un requerimiento al que la aplicación ha acostumbrado a sus usuarios desde sus inicios. No obstante, ya no es la única manera de poder enviarle un mensaje a alguien por el aplicativo de mensajería instantánea.

Existen dos maneras distintas de poder acceder al chat de un desconocido sin verte obligado a guardarlo en tu teléfono móvil. De este modo, no terminarás con numerosos contactos que no conoces almacenados y quitándote espacio. Aquí te contamos cómo lograr conversar con ese individuo sin la necesidad de tener su nombre en tu dispositivo de manera indefinida.

Si quieres una alternativa presencial, lo que WhatsApp te permite hacer es escanear con tu smartphone el código QR de la cuenta de esa persona con la que quieres conversar. Solo tiene que mostrártelo y tú podrás acceder directamente a su chat sin el proceso de agregarla.

Otra forma de realizar esto es a través del botón de nuevo chat, que te da la opción de guardar un contacto a través de ese código de manera automática. De este modo, no solo puedes enviar mensajes, sino que ya está agendado con el nombre de usuario que ha elegido en la plataforma.

La siguiente manera se puede realizar de manera más efectiva desde un ordenador o PC. Para esto, deberás conocer el número de tu colega e ingresarlo al siguiente link: https://wa.me/<number>. En este enlace, deberás reemplazar <number> con el número de teléfono deseado en formato internacional. Por ejemplo, si deseas chatear con alguien de Perú, la dirección web debería verse así: https://wa.me/51--------- (agregar el número del contacto). ¡Listo!