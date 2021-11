Instagram lanza nueva función que reporta un problema si sacudes tu móvil

Instagram ha anunciado un par de nuevas funciones recientemente añadidas a la plataforma de su aplicación para móviles. Una de ellas ha causado revuelo entre los usuarios a nivel internacional luego de que el mismo CEO de la app, Adam Mossieri, lo anunciara a través de su cuenta oficial de Twitter. Se trata de ‘Rage shake’, una herramienta que detecta las sacudidas que le das a tu teléfono.

Traducida al español como “sacudida de rabia”, esta característica fue implementada con el objetivo de indicar de manera automática al personal de monitoreo de Instagram que hay algún problema en el funcionamiento de la aplicación o de la plataforma.

Bastará con unos movimientos cortos y bruscos aplicados al terminal para que los sensores giroscópicos habituales en los teléfonos inteligentes activen la aparición de un mensaje que pregunte al usuario “¿Hay algo que va mal?”, o “Is there something wrong?” si tu configuración está en inglés.

A partir de ahí, la plataforma dará al usuario la opción de ahondar en las dificultades que está presentando en ese momento y se intentará llegar a una solución.

