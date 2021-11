Jawed Karim, cofundador de YouTube, cree que entrará en declive tras eliminar los dislikes

Hace algunos días, YouTube anunció que ocultaría el contador de dislikes (no me gusta) de los videos, una decisión que dividió a los usuarios en las redes sociales. Una de las personas que se ha manifestado en contra de esta propuesta es Jawed Karim, uno de los cofundadores de la plataforma que tiene el privilegio de aparecer en el primer video que se subió a este portal comprado por Google.

A través de un comunicado, el cofundador de YouTube aseguró que no existe un solo creador de contenido que piense que eliminar los dislikes sea una buena idea, ya que los ‘no me gusta’ son una forma rápida y sencilla de identificar videos inadecuados, una característica esencial en una plataforma que posee contenido generado por los usuarios.

“No todo el contenido generado por el usuario es bueno. De hecho, la mayor parte no es buena. La idea es que, entre la avalancha de contenido de YouTube, hay grandes creaciones esperando ser expuestas”, escribió Jawed Karim

“Para que esto suceda, las cosas que no son buenas tienen que desaparecer lo más rápido posible. El proceso funciona y tiene un nombre: sabiduría de las multitudes. El proceso es interrumpido cuando la plataforma interfiere. Entonces, la plataforma inevitablemente entra en declive”, añadió.

Vale aclarar que no es la primera vez que Jawed Karim critica a YouTube. En 2013, cuando el sitio requería una cuenta de Google+ para comentar los videos, el empresario estadounidense fue uno de los que alzó su voz de protesta.

Protagonista del primer video de YouTube

Me at the zoo es el nombre del primer video publicado en YouTube. Fue subido a la plataforma el 23 de abril de 2005 y hasta el momento cuenta con más de 203 millones de reproducciones, 10 millones de ‘Me gusta’ y 225.000 dislikes.