Increíble. Si eres usuarios de Spotify y utilizas la aplicación o la versión de escritorio desde hace tiempo, es posible que te hayas preguntando alguna vez por qué el servicio no cuenta con una opción para revisar la letra de las canciones que vas escuchando. Si bien una característica similar (Behind the lyrics) ya ha aparecido hace algún tiempo para usuarios en específico, ahora se acaba de oficializar para toda plataforma en general. Conoce cómo convertir la aplicación en un karaoke tanto en Android como iOS, web, consolas, televisores y más.

La función que nos importará en esta oportunidad lleva como nombre letras y consiste en mostrar las mismas en la pantalla mientras se reproduce una canción. El texto irá cambiando de acuerdo al momento del tema en tiempo real.

No solo eso, sino que la propia aplicación de Spotify resaltará cada frase o palabra de la letra mientras esta sea cantada en el momento exacto, lo que convierte a esta función en algo muy similar a una sesión de karaoke.

Esta funcionalidad está disponible para más de ocho millones de canciones en la plataforma y vale mencionar que Spotify también cuenta con un diverso catálogo de temas y álbumes instrumentales o de karaoke para todos los gustos.

Spotify: conoce cómo activar el ‘modo karaoke’ en la aplicación

La función letras de Spotify es resultado de una colaboración directa entre la plataforma y Musixmatch. Esta última también ha sido responsable de mejorar el criticado buscador de la aplicación, para encontrar canciones más rápido.

Cómo activar el modo letras en Spotify

Para habilitar la función letras en el reproductor de Spotify en tu smartphone, computadora, consola o TV, tan solo debes seguir estos pasos:

Abre la aplicación de Spotify y reproduce una canción

Ve a la opción de vista en reproducción

Desliza el dedo hacia arriba desde la parte baja de la pantalla

Listo, verás la letra de la canción mientras resalta las frases en tiempo real. Puedes revisar lo que sigue si continúas deslizando la pantalla.

Vale mencionar que el apartado vista en reproducción lleva como nombre ahora reproduciendo (o now playing) en la versión de escritorio. Para que aparezca, tendrás que hacer clic primero sobre el ícono de micrófono.

No debe confundirse letras con la función behind the lyrics de la plataforma. Esta última corresponde a una colaboración con la asociación Genius, que no solo brinda letras sino información relevante sobre millones de temas musicales y artistas.