iPhone 13: ¿dónde comprar el nuevo teléfono de Apple en Perú?

La generación más reciente de iPhone, el iPhone 13, ya llegó a nuestro país y ya es posible adquirirlo en tiendas. Si no lo recuerdas, este modelo fue lanzado al público el 21 de setiembre del presente año junto a sus variaciones, el iPhone 13 mini, el iPhone 13 Pro y el iPhone Pro Max.

En el sitio web oficial de Apple, el iPhone 13 está US$ 799, mientras que su versión mini tiene un precio de US$ 699, US$ 100 menos por los dos centímetros de diferencia que tienen sus pantallas. La versión original ofrece 15 centímetros de display (o 6 pulgadas), y el iPhone 13 mini ofrece 13 (o 5 pulgadas).

No obstante, los precios varían de acuerdo a la cantidad de almacenamiento que desees. De acuerdo a los detalles listados en la página de Apple, si deseas tu modelo de iPhone de la decimosexta generación con 128 GB de espacio, pagas US$ 799; si deseas más gigas, el precio asciende hasta los US$ 1099.

¿Cuánto está el iPhone 13 en Perú?

El iPhone 13 ya está disponible en distintas tiendas de nuestro país. Aquí te comentamos a qué precios lo están ofreciendo Entel, Claro y iShop.

En Entel, el modelo original viene incluido con un par de AirPods y está valorado en S/ 4,968 con 128 GB de almacenamiento; es decir, la cantidad mínima de gigas ofrecida por Apple. El sitio web también otorga la opción de pagar S/ 421 mensualmente por 18 meses y añadirle un plan de Entel Power de S/ 69.

Por otro lado, en Claro, el iPhone 13 con 128 GB y una línea de S/ 69 cuesta un total de S/ 6,069. Esta compañía ofrece distintos tipos de planes mensuales que van desde S/ 29,90 a S/ 289,90, lo cual aumentará o reducirá el costo final.

Finalmente, en la tienda de iShop podrás adquirir el modelo más reciente de la generación 16 de Apple a S/ 5,199 con 128GB, total que puedes pagar en 12 cuotas sin intereses y viene con una línea de S/ 69,90 de Entel.

Recuerda que el iPhone 13 y sus variaciones vienen con el nuevo chip A15 Bionic, el cual incluye un proceso de fabricación de 5 nanómetros y un CPU de 6 núcleos. Además, vienen con 2 cámaras de 12 megapíxeles (gran angular y ultra gran angular) con un zoom óptico y digital de 2x y 5x respectivamente.