Twitter: estas son las nuevas funciones de su plataforma de pago, Blue

Twitter lanzó hace algunos meses su aplicativo de suscripción mensual de manera oficial. Blue está disponible desde mayo de 2021 en la tienda de aplicaciones de iOS, la App Store, para ser descargada. Los usuarios dispuestos a pagar US$2,99 cada mes pueden disfrutar de funciones más avanzadas que la versión gratuita.

Esta vez Blue llega con nuevas características que la continúan diferenciando de su hermana, la plataforma original de microblogging que ya todos conocemos.

A través de sus cuentas oficiales, Blue anunció cinco nuevas ‘features’ para su interfaz para el mes de noviembre del presente año.

Se trata de la función de deshacer tuits, carpetas de marcadores, artículos periodísticos sin publicidad, el botón de ‘artículos top’ y la navegación personalizada. ¿Quieres saber más? Continúa leyendo.

Ya se conocía que uno de los atractivos principales de esta plataforma exclusiva de Twitter era la posibilidad de ‘despublicar’ los tuits. En Blue, tienes la opción de eliminar un tuit antes de que sea publicado durante 60 segundos, la cual ya está disponible para los usuarios Androiod. No obstante, cabe mencionar que no todos están contentos con el corto margen de tiempo.

Available now on iOS — see what your network is sharing in the last 24 hours with Top Articles so you’ll always know what’s *really* going on. Check it out and add it to your Custom Navigation bar pic.twitter.com/NxLW8fTTPn