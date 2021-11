WhatsApp Web ya se puede utilizar con el teléfono desconectado en Windows 11

Una de las opciones más esperadas por las personas que usan WhatsApp Web diariamente ha llegado. La versión para computadoras y laptops del servicio de mensajería instantánea que pertenece a Meta ya no requiere que el teléfono esté conectado o prendido para seguir usándola. La función multidispositivos, por el momento, solo está disponible en Windows 11.

Muchas veces se nos ha hecho imposible responder un mensaje importante desde WhatsApp Web porque nuestro teléfono no tenía conexión a internet y estaba apagado porque no tenía suficiente batería. Sin embargo, esto ya no sucederá a partir de ahora.

Desde hace un tiempo que la aplicación de mensajería instantánea que pertenece a Meta viene recibiendo increíbles funciones. Hace poco estrenó la opción de ocultar tu última conexión a determinados contactos, así como también el modo multidispositivos, lo que permite utilizar la misma cuenta de WhatsApp hasta en cinco equipos distintos.

Sin embargo, en el caso de las computadoras, los usuarios solo debían utilizar el navegador web para hacer uso de esta funcionalidad, ya que en la aplicación para Windows no se encontraba disponible.

La razón de esto es porque WhatsApp, en una PC, se puede utilizar a través de un navegador web o desde la aplicación de escritorio; esta última es la que llevaba mucho tiempo sin actualizase.

Desde Meta, compañía de Mark Zuckerberg, han decidido lanzar una actualización en formato beta para Windows 11, en la que ya es posible que los internautas puedan hacer uso del modo multidispositivos desde la aplicación de WhatsApp para PC sin tener el navegador abierto.

Otra de las novedades que recibe el servicio de mensajería instantánea es la encriptación de extremo a extremo, arquitectura UWP que hace a la plataforma más rápida y la posibilidad de agregar transparencias, según detalla Computer Hoy.

No obstante, es importante tener en cuenta que estas características, así como la opción de multidispositivos, solo se encuentran disponibles en la versión beta de WhatsApp para ordenadores.