WhatsApp: ¿qué hacer si suspenden tu cuenta temporalmente?

Si al ingresar a WhatsApp te topaste con el mensaje de que tu cuenta se encuentra suspendida temporalmente, significa que has infringido alguna política del servicio de mensajería. Aunque existen diversas razones para ello, la más habitual es el uso de una versión no autorizada de la aplicación.

Herramientas como WhatsApp Plus, GB WhatsApp y otras que afirman ser capaces de mover tus chats de un teléfono a otro son versiones alteradas de WhatsApp. Por lo tanto, la compañía no avala su uso debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad.

Si has empleado alguna de estas plataformas alternativas, deja de hacerlo. La empresa advierte que si no empiezas a utilizar la versión oficial de WhatsApp después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente, esta podría ser bloqueada permanentemente.

¿Cómo cambiarte a la versión oficial de WhatsApp?

Antes de que empieces a utilizar la aplicación original, lo recomendable es que realices una copia de seguridad de tu historial de chats. Asimismo, ten en cuenta que el nombre del servicio no autorizado que hayas usado determinará si es necesario transferir tus conversaciones.

Para identificar cómo se llama, dirígete a Más opciones > Ajustes > Ayuda > Info de la aplicación. Luego, sigue las instrucciones a continuación según la app que tengas instalada en tu dispositivo: WhatsApp Plus o GB WhatsApp.

GB WhatsApp

Espera a que la suspensión temporal finalice (un cronómetro mostrará su duración) y haz lo siguiente:

Ingresa a GB WhatsApp y haz clic en Más opciones > Chats > Copia de seguridad Después, ve al apartado de ajustes de tu teléfono y accede a Almacenamiento > Archivos Busca la carpeta de GB WhatsApp y selecciónala para abrir el menú de opciones Toca en Más > Cambiar nombre y modifica la denominación de la carpeta a “WhatsApp” Abre Google Play Store y descarga la versión oficial de WhatsApp.

Una vez que hayas instalado el servicio de mensajería instantánea, verifica tu número de teléfono para acceder a tu cuenta. Cuando aparezca la pantalla “Se encontró una copia de seguridad”, haz clic en Restaurar y espera a que cargue todo tu historial de conversaciones.

WhatsApp Plus

Si guardaste previamente tus chats, estos deberían transferirse automáticamente a la versión oficial de WhatsApp. Por lo tanto, lo único que te queda por hacer es instalar la aplicación desde Google Play Store, realizar la configuración inicial y restaurar tu historial.