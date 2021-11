Facebook: ¿qué ocurre si tocas el ícono cuadrado en la app?

Por si no lo sabías antes, la red social de Mark Zuckerberg, Facebook, tiene un sinfín de trucos y botones que no todos los usuarios conocen o manejan. Si eres los suficientemente curioso, puede que te topes con algunos. No obstante, en esta nota te hablaremos de uno en particular. Si sueles jugar videojuegos, definitivamente no te lo puedes perder.

Existe un ícono con forma de cuadrado que se encuentra entre las opciones principales de la aplicación móvil de Meta que te llevará a una sección muy interesante. Para acceder a este, solo debes seguir las instrucciones que listaremos en las siguientes líneas.

¿Qué sucede si pulsas el botón de forma cuadrada en Facebook?

Este botón cuadrado del mismo color que el logo principal de Facebook es nada más y nada menos que la sección de videojuegos de la plataforma, también conocida como Facebook Gaming.

Fue lanzada en 2018, pero cobró mucha más popularidad entre junio y setiembre de 2021, según lo indicado por los reportes de la firma analítica Streamlabs. En este período, el apartado para gamers logró superar a YouTube Gaming en horas vistas, y posicionarse como segundo puesto debajo de Twitch.

En Facebook Gaming puedes montar un canal propio para realizar un streaming con la selección diversa de videojuegos que ofrece la plataforma. Empresas como Ubisoft se han aliado con la compañía de Mark Zuckerberg para habilitar sus títulos más populares, como Assassin’s Creed y Far Cry.

¿Cómo acceder a Facebook Gaming?