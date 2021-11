Facebook: ¿cómo navegar en la red social sin tener una cuenta?

Facebook se ha convertido en la red social por excelencia, donde cualquier usuario puede subir cualquier tipo de contenido siempre y cuando no vulnere los términos del servicio. Sin embargo, hay muchos usuarios que prefieren no hacerse una cuenta en la plataforma. Si eres de las personas que no se ha registrado en la aplicación y quieres navegar en ella, entonces debes conocer cómo poder hacerlo.

El truco para navegar en Facebook sin tener una cuenta no necesita de ninguna aplicación de terceros o programa extraño que puede poner en peligro la información personal que tienes en tu teléfono o PC.

¿Cómo podemos navegar en Facebook sin registrarse?

Al igual que es posible navegar por Twitter sin tener que abrirse una cuenta, también es posible hacerlo a través de Facebook. Sigue estos pasos para hacerlo:

Lo primero que tienes que hacer es abrir el navegador que quieras utilizar, ya sea en la computadora, tablet, smartphone o el dispositivo que tengas a mano.

Copia el link de la página de Facebook a la que quieres acceder, pégala en el navegador y dale a Enter.

Si conoces el nombre de usuario de la persona o página que vas a visitar también puedes escribir directamente en el navegador facebook.com/nombredeusuario.

Otra manera de conseguir acceso sin registrarte es poniendo en el buscador que utilices “Facebook + el nombre de la persona o la página” que quieras buscar. Te aparecerán los resultados relacionados con esa página o persona y deberás seleccionar el que creas que es, o uno por uno hasta dar con el que te interesa.

De otro lado, debes tener en cuenta que no existe forma de poder visitar un perfil privado en Facebook (ni de cualquier otra red social) aunque en internet haya muchas páginas y aplicaciones que aseguren poder hacerlo.