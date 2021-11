Joven crea el primer iPhone con puerto USB tipo C y lo vende a más de US$ 86.000

Hace algunas semanas, un estudiante de ingeniería llamado Kenn Pillonel comenzó a subastar en internet el primer iPhone que no tiene puerto lightning, sino un USB tipo C que el mismo había adaptado. Su publicación no tardó en volverse viral en las redes sociales, al punto de que hubo muchos interesados, quienes hicieron varias ofertas por este teléfono de Apple modificado. ¿Cuánto le llegaron a pagar?

Según detalla Unocero, un portal especializado en tecnología, la subasta de este iPhone X tenía como precio base US$ 1.00; sin embargo, llamó tanto la atención que en pocas horas ya había superado los US$ 3.000. Quizás no lo sepas, pero ese es el valor de un iPhone 13 Pro Max (el teléfono más moderno y potente de Apple) en su versión de 1 TB de almacenamiento interno.

Aunque los US$ 3.000 eran un precio bastante alto para un teléfono lanzado en 2017, el hecho de que tuviera un puerto USB tipo C generó que existieran más interesados que seguían ofertando. La subasta terminó y, tras 116 ofertas, el joven universitario logró vender este teléfono por un total de US$ 86.001, una cifra que sorprendió a muchas personas en las redes sociales.

¿Cómo hizo esta modificación?

A través de un video publicado en YouTube, que lleva más de 700.000 reproducciones en la plataforma, el estudiante de la Escuela Politécnica Federal de Suiza revela que fue un trabajo bastante complicado que le tomó varios meses, ya que no solo debía reemplazar el puerto lightning por uno USB tipo C, sino que tenía que hacerlo completamente funcional.

De acuerdo a la publicación, el joven publicó su proyecto en GitHub con el objetivo de que otros conocedores de la ingeniería puedan crear un dispositivo similar, algo que Apple es poco probable que haga de forma oficial.