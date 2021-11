Apple: Face ID funcionará aun si cambias tu pantalla de iPhone en una tienda externa

Apple se retractó. El cambio de pantallas de los iPhone parecía ser un proceso que solo se podía realizar en una sede de la compañía. Si el usuario optaba por reparar o cambiar la écran de su dispositivo en otro lugar, la función de identificación de rostros, o Face ID, simplemente dejaba de funcionar. Es decir, ya no era posible desbloquear tu equipo móvil en base al reconocimiento de tu cara.

No obstante, durante el último 10 de noviembre, la empresa fundada por Steve Jobs se retractó y anunció al público que esto ya no sucedería. Más bien, los consumidores del iPhone 13 y iPhone 13 Pro serían libres de llevar sus dispositivos a otras tiendas de reparaciones sin preocuparse de que la herramienta de reconocimiento facial se desactive.

Antes de este comunicado, los usuarios que necesitasen arreglar las pantallas de sus iPhone 13 o 13 Pro podían llevarlos a servicios técnicos no oficiales bajo el riesgo de perder, posiblemente para siempre, la famosa herramienta de Face ID de Apple.

Según informó Smart Life, esto se debía a que las tiendas de reparaciones tecnológicas externas a Apple no contaban con el sistema necesario para reactivar la función por cuestiones de presupuesto y accesibilidad.

Resulta que existe un pequeño chip en el cable que conecta la pantalla con la placa base que, al ser removido de su lugar aunque sea por un centímetro, evitaba que el reconocimiento facial continúe funcionando con normalidad.

Al enterarse de esto, múltiples usuarios acusaron a Apple de querer obligarlos a utilizar únicamente el ecosistema de socios autorizados con la compañía para lidiar con ese tipo de problemas de hardware.

No obstante, esto se acabó, ya que Apple informó que dicho chip podría no ser indispensable para el correcto desempeño del sensor biométrico y que será posible llevar a los dispositivos a tiendas de reparación no oficiales.