Lanzan nueva app que permite invertir en criptomonedas sin costos adicionales

Las expectativas de ganancias y el aumento en la compra de criptomonedas han permitido el auge en la historia de este ecosistema de inversión. Nacidas en el año 2009, la fama que obtienen suele depender de su variabilidad y la confianza al ser aceptadas como un medio de pago. Al funcionar de manera independiente ofrece al ciudadano una oportunidad para el ahorro y diversas inversiones financieras.

El Perú, según el último reporte de Statista Global Consumer Survey, tiene alrededor del 16% de usuarios de criptomonedas en toda Sudamérica invirtiendo en estas divisas digitales. El interés de la población por formar parte de las transacciones de compra-venta o intercambio de forma virtual continúa incrementando. Por ello, más de uno no duda en formar parte de las diversas operaciones enfocadas en criptomonedas.

La aplicación Buenbit ofrece al cliente peruano un espacio cómodo para llevar a cabo el uso de su homebanking. De esta manera, permite la adquisición de criptoactivos y el intercambio por dinero FIAT, entre otras ofertas.

La República conversó con Matías Romero, country Manager en Buenbit Perú, para conocer más sobre la funcionalidad de la app que permite al usuario ser parte de este ecosistema de inversión.

¿Qué es Buenbit?

Buenbit es un Exchange de criptomonedas que permite realizar operaciones de compra y venta de criptomonedas con dinero Fiat, es decir la moneda local. En el Perú se usan los soles o también los dólares. Sin embargo, no solo permite la compra-venta de criptomonedas para holdeo o mantenerlas en tu portafolio esperando la apreciación, sino, también permite la inversión de estos criptoactivos. Eso significa que uno no solo tiene que esperar a que se aprecien las criptomonedas ya que estas generan rendimiento diarios. De esta manera, completamos una propuesta de valor muy poderosa que nos ayuda a consolidarnos como el Exchange regional más sólido de Latinoamérica.

Las ofertas de Buenbit, un sinfín de oportunidades para la inversión en criptomonedas

Al respecto de los productos de inversión, uno puede generarlos, además de empezar a comprar un poquito de bitcoins cada día. Invertir en protocolos de finanzas descentralizadas, a través de bitcoin, y con eso generar rendimientos diarios. Tenemos productos de inversión en bitcoin en Ether, que es otra moneda muy popular, y también en Dai, esta última es una criptomoneda muy popular en nuestra plataforma ya que es una moneda estable. Esto significa que tiene paridad con el dólar, lo cual te protege de la devaluación, la inflación, es decir de la volatilidad económica de cada país en Latinoamérica.

También protege tus inversiones, de esa manera tiene todas las bondades del blockchains y de las criptomonedas, por ejemplo te permite hacer transferencias a cualquier lugar del mundo en cuestión de minutos y a costos muy bajos. Al estar en la blockchain se vuelve inconfiscable para cualquier actor. El sistema es seguro ya que el usuario tiene acceso a productos de inversión donde uno puede generar rendimientos muy interesantes (...).

¿Cuáles son los protocolos de seguridad de Buenbit?

Lo que hace Buenbit es facilitar la inversión en protocolos de finanzas descentralizadas. Para ponerlo simple, son una serie de reglas que definen cómo se utilizan las criptomonedas determinadas. Se ha creado todo un mercado financiero descentralizado en el mundo con la moneda digital, donde los inversores o los que quieren prestar tienen un ente central, lo que conocemos como bancos que junta a ambos mundos, donde todas las funciones de un banco se reducen a códigos de programación o protocolos que son auditados y cualquiera tiene acceso a ello para saber qué dice ese código. Lo que hace es, justamente, unir a la gente que tiene dinero para prestar y para los que quieren prestarse.

Buenbit permite el acceso a estos protocolos que pueden ser un poco complejos para algunos usuarios no especializados. Facilita ese acceso de manera muy simple dentro de la plataforma.

¿Cuál es la tasa anual que ofrece la aplicación al respecto de estos protocolo?

La tasa anual varía todos los días dependiendo de la tasa que se ofrece en estos protocolos. Ha rondado en el 2021 entre 7% y 15%, pero varía todos los días y uno puede ver en todo momento en la aplicación cómo está la tasa para ese día.

¿De qué manera la aplicación ayuda al usuario en la experiencia del Exchange de las monedas digitales?

Comencemos con los pasos. Hemos apuntado a ser un proceso muy simple para acercar este mundo que puede sonar complejo y técnico. Entonces, Buenbit lo traduce y aterriza para que sea un proceso fácil de seguir. Los pasos son, primero, descargar la aplicación ya sea en iOS o Android. Crearse una cuenta con un correo electrónico y luego la información sobre ese cliente es un proceso que se llama “Conocimiento del cliente“, mediante el cual vamos a pedir una foto del DNI, una selfie con el DNI, algunos datos como su fecha de nacimiento, ocupación y otros datos. Esto nos permite asegurarnos que el cliente es quien dice ser. Entonces, cuando culmine estos pasos, la cuenta se encuentra verificada y lista para operar.

La primera operación se realiza con una transferencia de nuestra cuenta bancaria en Perú y en cuestión de minutos o una hora, puede uno acreditar sus apuntes en su cuenta de Buenbit y está listo para comprar cualquiera de las criptomonedas que tenemos en plataforma como Dai, Bitcoin, Ether y otras más.

Una vez que se de un nuevo precio, el cliente puede hacer la transacción, la compra e inmediatamente puede invertir estas criptomonedas y generar estos rendimientos diarios. Cuando uno, por alguna razón tiene que vender las criptomonedas para usarlas o gastarlas lo que hace es venderla por la plataforma, recibe los dólares o los soles y le dice a Buenbit, a través de la aplicación, transfiere mis soles o dólares a mi cuenta bancaria y con eso se completa el ciclo.

Para ingresar a la aplicación se necesita el DNI del usuario, pero en el Perú también hay usuarios de diferentes nacionalidades, ¿De qué manera pueden acceder a Buenbit?

Con carné de extranjería. Con demostrar que residen en Perú pueden crearse la cuenta. De hecho con nuestra base de usuarios tenemos un gran porcentaje de usuarios extranjeros que tienen carné de extranjería en Perú y con eso operan con nosotros.

Mencionas que la aplicación tiene el proceso de compra-venta para obtener el dinero en tu cuenta bancaria, ¿estos movimientos se pueden visualizar en la aplicación?

Lo primero que observan son los precios para comprar o vender. Una vez que se realiza esta operación podrá observar el movimiento, todos los depósitos, retiros, compras y ventas que uno ha hecho. Además, recibe por correo electrónico la confirmación de cada una estas, por si en algún momento quiera ver todas las operaciones que ha hecho. De esta manera, observará qué cosa tiene invertido, pedir el retiro del dinero cuando lo quiera hacer y podrá visualizar, también, el resumen de las operaciones en la aplicación, además de recibir un correo por cada operación que uno haga.

Para realizar las venta-compra de criptomonedas, ¿Qué es lo primero que el cliente debe tener en cuenta?

Si vamos al detalle. Además de realizar la transferencia bancaria, que cada uno hace desde su banco, el cliente debe informar a Buenbit que ha hecho la transferencia. Subir el comprobante de la operación del banco en la aplicación y con eso nosotros nos aseguramos de dos cosas: Primero, que se transfirieron los fondos, y segundo que ese depósito es del titular de la cuenta en Buenbit. Ya que solo aceptamos depósitos de los titulares. Entonces, si tú tienes una cuenta a nombre de una persona en Buenbit, la cuenta bancaria debe ser del mismo nombre tanto como para depósitos y retiros. Por ningún motivo aceptamos ni depósitos en efectivo ni transferencias de terceros. Una vez que uno hace esto, podrá ver el listado de todas las criptomonedas que tenemos, hacer click a cualquiera de ellas y observará a qué precio puede comprar cualquier criptomoneda. Uno puede querer comprar cierta cantidad y podría haber depositado mil soles pero no quererlo convertir en diferentes criptomonedas. Como no hay mínimo de operaciones, el cliente puede invertir el dinero en varias criptomonedas que quiera. Tal vez se quiera invertir en una criptomoneda estable o en otras más volátiles. Así cada uno ingresar el monto con el que quiere empezar la semana y luego verlo en la app.

La aplicación cuenta con un diseño básico, ¿este fue pensado para un cliente principiante o también le puede servir a uno más experimentado en la compra-venta de criptomonedas?

Buenbit es lo suficientemente maleable para ser atractivo en los diferentes públicos. Entonces, tenemos un grupo de clientes importantes que son más avanzados y han encontrado en Buenbit una solución con muy buenos precios que no encuentran en otra plataforma. Además, tenemos un grupo de usuarios que, digamos, son la mayoría, y son más principiantes porque recién comienzan a entrar al mundo cripto y se ven atraídos por la simplicidad de la app y la facilidad de entenderlo. Además, algo importante para este grupo de usuarios es que, para nosotros, la primera inversión que uno debe hacer es en la educación, por eso contamos con una página web donde se habla de la app y las diferentes criptomonedas que pueda encontrar en ella. Entonces, juntamos ambas cosas, la facilidad de la educación para que el principiante se sienta cómodo realizando sus operaciones en la app.

¿Esta aplicación cuenta con un aval que dé seguridad al cliente al momento de realizar sus transacciones?

Es importante primero saber que las criptomonedas son legales en Perú. Buenbit está registrada en la SBS como casa de cambio. Entonces, los usuarios también pueden hacer transacciones entre dólares y soles como lo harían con una casa de cambio física. Nosotros contamos con un gran equipo de seguridad informática que se encarga de proteger la plataforma. Esto también permite asegurarnos que estamos muy protegidos ya que contamos con mecanismos de seguridad del mayor estándar, para también proteger los activos. Por lo tanto, las criptomonedas de los usuarios están guardadas en su mayoría en lo que se llaman coldwallets o billeteras frías. ¿Qué significa eso? Que son billeteras que no están conectadas a internet y es una manera de protegerlas de cualquier robo digital que pudiera existir. Entonces, tenemos muchos mecanismos de seguridad, estamos auditados y tenemos un equipo de cumplimiento muy robusto que revisa todos los procesos tanto del lado del cliente, del lado operativo y la seguridad informática para asegurarnos que tenemos los niveles de seguridad más altos, y por ello, miles de usuarios en la región confían en Buenbit.

¿Cuáles son los parámetros de seguridad que menciona para la aplicación?

Protegemos la información y las criptomonedas de los usuarios. Eso lo hacemos. Primero están diversificadas en varias billeteras no solo en una. Segundo que la mayoría de estas billeteras no están conectadas a internet, lo que hace que sean 100% inhackeables porque no están conectadas a nada y para acceder a ellas, tenemos mecanismos de dos firmas para asegurarnos la seguridad y el acceso a las mismas.

Por el lado del usuario, tenemos diferentes mecanismos de protección. El principal se llama Two Factor Authentication (2FA), lo que hace es agregar un nivel de seguridad al acceso a tu cuenta de Buenbit, no solamente basta con una contraseña sino con un segundo paso de un código de autorización. Esto lo tenemos como opcional y todos los usuarios pueden activarlo, lo cual recomendamos muchísimo tenerla activado. Eso quiere decir que si te roban el celular e incluso si saben tu contraseña no van a poder acceder a tu cuenta. Eso es importante porque es una símil a los token físicos que tenían los bancos antes.

¿Buenbit también utiliza los sistemas de huellas digitales e identificación facial para mayor seguridad?

Sí. También tenemos esos tres niveles de seguridad. Por un lado el de Buenbit para proteger los activos de los clientes y también del lado de la identidad del cliente para protegerlo de robos, hackeos u otros delitos.

¿El uso de la aplicación es gratuita o se realizan comisiones por cada transacción?

No hay ningún tipo de comisión de mantenimiento. Tampoco por crearse la cuenta, comisiones por depósito ni retiro de dólares y no hay depósito mínimo. No hay comisiones por las operaciones con criptomonedas, eso quiere decir que el precio que uno ve al que puede comprar una determinada criptomoneda, es el precio que paga. No hay un pago adicional. Entonces, el costo que va a tener es el spread, que es la diferencia al cambiar dólares por soles. Hay un precio al que se puede comprar o vender. Además, uno puede comparar estos precios con otras plataformas. En general, como mencionamos, no hay ningún tipo de comisión por creación de cuenta ni por transacciones.

Si el cliente realiza la vinculación de su cuenta bancaria con la app, ¿tampoco se generarían pagos extras?

No. Ninguno. No se realiza una vinculación de cuentas entre la app y la cuenta bancaria, sino se realiza una transferencia bancaria por lo que no es necesario que el cliente le de a Buenbit acceso a su cuenta del banco. Es decir, realiza una transferencia bancaria iniciada por el usuario desde su banca digital, desde cualquier banco que tenga, e importante eso que solo se realizan transferencias. La aplicación por seguridad no acepta ningún tipo de depósito en efectivo. Entonces, por realizar esas transferencias no hay ningún costo salvo que el banco, por alguna razón, cobre alguna comisión por transferencias interbancarias.

Matías Romero describe a Buenbit como una plataforma fácil y cómoda para el usuario que busque integrarse al ecosistema de inversión basado en criptomonedas. Asimismo, detalló que la app permite al cliente peruano acceder al dinero digital estable como una estrategia financiera a futuro.