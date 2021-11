YouTube permitirá esconder el número de ‘no me gusta’ en los videos

YouTube, la plataforma de videos más popular y usada en el mundo desde hace más de una década, acaba de anunciar una de las medidas que ha generado varios cuestionamientos antes que siquiera se confirme. A través de su blog oficial, Google informó que ya es posible ocultar el número de ‘no me gusta’ en cualquier video subido al portal. Calificar los clips seguirá siendo posible, pero no necesariamente veremos la relación entre likes/dislikes.

Según la propia Google, la medida se ha tomado para frenar el auge de acosadores en la plataforma, puesto que, por años, este mecanismo se ha utilizado para acosar a los propietarios de los videos mediante campañas de dislikes masivos.

YouTube afirma que son los creadores con pocos seguidores los más afectados por estos fenómenos, y que los acosadores tienen cierta predilección para llenar de ‘no me gusta’ videos de canales pequeños.

Desde que el portal cambió su mecánica de cinco estrellas a la de likes/dislikes hace muchos años, la relación entre ambas interacciones siempre fue pública en todo video a excepción de los que tenían desactivada esta opción.

Tras una serie de experimentos, YouTube ha dispuesto que solo los creadores podrán decidir si mostrar o no los ‘me gusta’ o ‘no me gusta’ de sus propios videos. De esta manera, si un grupo de acosadores planea atacar masivamente uno de sus clips, ningún usuario podrá notarlo.

Por supuesto, este hecho podría también marcar el fin de los tops de videos con más dislikes de la plataforma. Vale recordar que algunos de estos clips fueron creados por la propia YouTube, como sus tradicionales Review de cada fin de año. Por lo pronto, solo se sabe que la característica llegará progresivamente para todos los usuarios.