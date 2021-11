WhatsApp: ¿cómo saber si tengo la app actualizada a la última versión?

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más usada a nivel mundial, en donde millones personas se comunican con sus amigos y familiares. En este sentido, la plataforma frecuentemente lanza nuevas actualizaciones para mejorar la experiencia de usuario, por lo que es común que no sepamos si tenemos instalada la última versión. ¿Cómo podemos saberlo? Aquí te lo contamos.

Tener actualizadas todas las aplicaciones es primordial y no solo es recomendable, sino que debería ser una tarea que deberías priorizarla como obligatoria porque las apps se actualizan para corregir errores, fallos e incluyen novedades, correcciones de seguridad, etc. Además, actualizar WhatsApp y otras aplicaciones no es tarea complicada.

¿Cómo sabes qué versión de WhatsApp?

Cuando escuches de hablar de las novedades que acaba de poner WhatsApp, pero no terminas de ver estas novedades en tu móvil. Una de las primeras cosas que puedes hacer es esta comprobación para ver si de verdad tienes la última versión o tienes que actualizar.

Realizar este proceso en tu cuenta de WhatsApp es sencillo, ya que no necesitas recurrir a ningún programa extraño para hacerlo. Además, puedes aplicar el mismo método tanto en tu móvil Android como en iOS. Solo debes realizar estos pasos:

Dirígete a la opción de ‘ Ajustes’ , ubicada en la parte superior derecha de tu pantalla.

, ubicada en la parte superior derecha de tu pantalla. Una vez dentro, encuentra la alternativa ‘ Ayuda’ , que es la última opción de la lista.

, que es la última opción de la lista. Tras ingresar, pulsarás el botón ‘ Info de la aplicación’ .

. Apunta el número de la versión que estás usando que aparecerá en tu pantalla.

Finalmente, ingresa a https://www.whatsapp.com/android/ y revisa la última actualización. Si tu número es inferior, significa que no estás trabajando con la última versión.

Info de WhatsApp. Foto: captura LR

Si en caso logres identificar que no cuentas con la última versión de WhatsApp, actualizarla es sencillo y solo dependerá del equipo que utilices. Puedes hacer lo siguiente: