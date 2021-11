WhatsApp: ¿cómo bloquear y reportar el spam que nos llega a través de la app?

WhatsApp es el aplicativo de mensajería más usado y descargado del mundo tanto en Android como en iOS, y es esperable que, dada su popularidad, muchas personas reciban mensajes no deseados de vez en cuando. Aunque esto no sea algo común, la mayoría de usuarios preferiría no tener ningún tipo de problemas con el spam. ¿Sabías que existe una manera de bloquearlo automáticamente de la app en cualquier plataforma? Aquí te la explicamos a detalle.

Al igual que otras aplicaciones similares, WhatsApp basa su perfil en nuestro número de teléfono, lo que significa que a cualquiera le basta con conocer este dato para poder enviarnos mensajes a través de la plataforma.

Por lo general, los contactos de WhatsApp suelen ser personas de nuestro círculo más íntimo, como amigos, familiares o compañeros del trabajo; sin embargo, si empiezas a recibir mensajes de contactos desconocidos con spam o que no solicitaste inicialmente, entonces este método puede ser de mucha ayuda:

Cómo reportar mensajes de spam en Android e iOS

Cuando recibas un mensaje no deseado en WhatsApp, sigue estos pasos para bloquearlo y reportarlo:

Ve a la conversación del mensaje

Pulsa sobre el menú de tres puntos en la esquina superior derecha

Selecciona más

Pulsa sobre reportar y luego en bloquear. Elige ambas opciones por separado.

Vale recordar que, al reportar a un contacto, WhatsApp recibirá un informe sobre dicho usuario. Si se comprueba que ha enviado muchos mensajes no deseados, lo más probable es que esa cuenta quede suspendida, lo que desalentará el uso de spam a través de la app.