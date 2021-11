Realme 8 5G: reseña del nuevo smartphone con cuatro cámaras traseras y batería duradera

Realme ha traído a nuestro país su nuevo equipo Realme 8 5G a un precio bastante accesible con el fin de competir directamente con los demás smartphones que integran la nueva tecnología 5G. Este móvil destaca en varios aspectos, principalmente por tener cuatro cámaras posteriores, alta durabilidad de batería y un potente procesador.

El equipo está disponible desde el pasado viernes 22 de agosto a un precio sugerido de S/ 1.049. Respecto a las especificaciones técnicas, aquí te contamos todo sobre este nuevo smartphone.

Presentación y diseño

El Realme 8 5G está dentro de un empaque amarillo que trae consigo el equipo y los accesorios para su uso. El smartphone viene con una cómoda carcasa de silicona transparente que te permite cuidar mejor tu celular frente a posibles golpes o contacto directo con zonas rígidas; asimismo, viene con un cable USB tipo C, un adaptador de corriente, la pequeña llave para abrir la bandeja SIM, su manual de instrucciones y la guía para de usuarios.

Cabe mencionar que el equipo no cuenta con lector de huella digital y que la parte superior está completamente limpia, pues las entradas para auriculares y la salida de audio están en la parte de abajo. Actualmente, las opciones de colores para este móvil son el azul supersónico, plomo supersónico y negro supersónico. A comparación del Realme 8, este equipo es más ligero por su acabado de plástico, pero sí resulta más pesado que los celulares que integraban el 4G.

En tanto, la nueva entrega de Realme funciona con el sistema operativo Android 11 y cuenta con un potente procesador MediaTek Dimensity. Además, es necesario mencionar que las configuraciones que hay ahora en el mercado son las de 4GB+64GB y 6GB+128GB.

El celular que se nos envió vino con varias app preinstaladas, como los son las redes sociales Messenger, Facebook, Instagram y Tik Tok; asimismo, el equipo trae algunos juegos predeterminados para poder disfrutar antes de acceder a la galería de PlayStore. Llamó bastante la atención que tenga Netflix ya incluido, pues es una de las plataformas más solicitadas por los usuarios.

El Realme 8 5G tiene una pantalla bastante grande para poder apreciar mejor las aplicaciones y contenidos. Foto: La República/ Gabriel Mejía.

El paquete del equipo viene compuesto de estos elementos. Foto: La República/Gabriel Mejía.

Pantalla

Entre otras cosas, este equipo se destaca por poseer una pantalla LCD de 6,5 pulgadas, con resolución Full HD+ y una tasa de refresco automático de 90Hz, lo cual permite que las imágenes y videos corran a una buena sintonía de gráficos, iluminación y colores.

Durante el periodo de prueba, utilizamos el equipo para ver series en YouTube, Netflix y Disney Plus, lo cual dio como resultado una experiencia más que grata por la alta definición que mantiene el equipo y por la dimensión vasta para observar cada detalle.

La pantalla táctil es bastante funcional, pues coge bien e inmediatamente los movimientos que hagamos para poder desplazar una acción tras otra en el móvil. Sobre lo visual, un punto en contra del equipo es que, cuando está expuesto a la luz del día, la imagen se pierde un poco por los matices de colores fuertes. Por ello, es recomendable ver contenido o utilizar las apps en espacios con iluminación adecuada.

Por lo demás, el celular es muy completo, y un detalle que nos gustó bastante es que permite reconocer nuestros gestos faciales para poder desbloquear el equipo. Solo se debe ir a configuraciones, y ajustar las opciones de privacidad para poder tener una nueva manera de acceder al móvil sin necesidad de una contraseña.

La resolución 1080p asegura una experiencia única a la hora de ver videos. Foto: La República/ Gabriel Mejía.

Entre la gran pantalla y las cuatro cámaras posteriores están las mejores características de este smartphone. Foto: La República/Gabriel Mejía.

Fotografía

Sobre los elementos de fotografía, el Realme 8 5G saca ventaja por la alta resolución en las cuatro cámaras posteriores y su poderoso lente en la parte frontal. Cabe mencionar que en estos elementos hay un sensor principal (48 megapíxeles, f/1.8) y dos cámaras secundarias (sensor macro y de profundidad de 2 megapíxeles cada uno).

La cámara para selfis es de 16 MP y su agujero está ubicado dentro de la pantalla, en la parte superior izquierda del celular; mientras que la cámara trasera es de 48 MP y graba videos que alcanzan la definición 1080p a 30fps. La app de la cámara es compleja y contiene todo lo necesario para tomar incluso fotos profesionales. El modo 48M y retrato son de lo mejor del equipo por la alta calidad de imagen que llega a realizar en una toma fija.

Como modo de prueba, se tomaron fotos para comprobar el apartado de fotografía. Se decidió tomar una imagen en modo normal para apreciar los colores y resolución que llega a asimilar la cámara, para luego compararla con otra en modo Retrato, con el fin de determinar las principales diferencias. Este fue el resultado:

El modo retrato ofrece fotos en alta calidad, gracias al buen nivel de desvanecimiento ajustable. Foto: La República/ Gabriel Mejía.

Rendimiento y batería

Para hablar de esta parte, iniciamos mencionando que la batería es, tal vez, el punto más fuerte del equipo, pues sobresale por su poderosa batería de 5.000 mAh con carga rápida de 18W. En otras palabras, según nuestra experiencia, la carga completa al usar el celular de vez en cuando demoraba menos de dos horas, por lo que podíamos reutilizar el equipo en poco tiempo. Cuando usamos por primera vez el equipo, llegó a durar más de dos días en uso normal sin necesidad de carga previa.

Como mencionamos previamente, el Realme 8 5G tiene el procesador MediaTek Dimensity, sin embargo, al menos en los días que se nos otorgó el equipo, no presenciamos ninguna falla en el sistema, como tampoco algún tipo de lag al ejecutar una app. Incluso, habían aplicaciones que, cuando se configuraban las opciones de rendimiento rendían mucho mejor, tal es el caso del apartado gaming para usar mientras jugamos alguno de los títulos para celular.

En los días de prueba se descargaron los juegos Among Us y Free Fire con el fin de comparar la velocidad de estas en el equipo. Precisamente, fue el Battle Royale al cual le dimos más tiempo para poder tener un mejor análisis sobre el rendimiento y la jugabilidad. El WI-FI conectaba muy bien y no demoraba más de 15 segundos para acoplarse a la red, lo cual permitía que el juego corra en condiciones óptimas.

¿Deseas saber lo mejor de este nuevo equipo con 5G? Lee la siguiente nota y entérate de todo sobre el nuevo smartphone de Realme. Foto: La República/ Gabriel Mejía.

Conclusión

El Realme 8 5G es una buena opción, sobre todo si es el usuario está en la búsqueda una alternativa accesible y quiere una experiencia diferente. A pesar de ser una marca prácticamente nueva en nuestro país, el equipo es bastante complejo y tranquilamente puede hacerle frente a las otras empresas ya posicionadas.

Lo visual es técnicamente limpio, ya que los videos en 4K se logran apreciar en una calidad increíble y, además, las cámaras son un elemento a envidiar por la potente resolución que pudimos capturar en las pruebas de imágenes tomadas. El sistema Android fue de lo mejor, en especial por el procesador Dimensity, que desde el primer momento nos otorgó un equipo veloz y con las apps en óptimo estado.

Si quieres tener una mejor noción sobre este equipo, te invitamos a ver nuestro video unboxing para que logres apreciar a fondo los detalles mencionados en esta reseña: