Pixel 6: un bug desactiva el escáner de huellas dactilares si la batería está al 0%

Los usuarios del Pixel 6 de Google han reportado un nuevo error que involucra a la batería del dispositivo y el lector de huellas dactilares, ubicado debajo de la pantalla, el cual se desactiva por completo luego de que el teléfono se quede sin carga.

Lo que han comentado algunos internautas es que, luego de que sus equipos móviles se hayan cargado de nuevo, el ícono escáner de huellas ya no aparecía en sus pantallas. Era como si se hubiese desaparecido, sin posibilidad de acceder a él nuevamente.

No obstante, el sensor biométrico no ha sido el único problema que expresaron los consumidores del Pixel 6 de Google. De hecho, desde que se lanzó al mercado este modelo en octubre, informes de fallos extraños en la interfaz del dispositivo no han parado de surgir.

Por ejemplo, algunos afirmaron que la pantalla a veces parpadeaba de color verde o, de pronto, mostraba colores rosados de manera intermitente. Para otros usuarios, sus teléfonos a veces llamaban a contactos a mitad de la nota, según reportó el medio Phoneandroid.

Adicionalmente, otros usuarios indicaron que el escáner de huellas era lento y poco preciso. Argumentan que el sensor óptico está lejos de ser confiable.

No obstante, Google sí ha respondido a estas quejas. A través de respuestas a un tuit que expresaba la molestia sobre la lentitud de los lectores de huella, la empresa alegó que este “utiliza algoritmos de seguridad mejorados. En algunos casos, estas protecciones añadidas pueden tardar más en verificarse o requerir un contacto más directo con el sensor”.