iPhone 13 Pro: ofrecen versión de lujo del teléfono con fragmento de diente de un T-Rex

Durante los últimos años, ha habido una empresa rusa que nos ha recordado que la ley de la oferta y la demanda se puede llevar hasta el extremo con productos que resultan inalcanzables para la mayoría de la población. Se trata de Caviar que ahora ofrece una versión lujosa del iPhone 13 Pro que incorpora un fragmento de diente de un T-Rex en la parta trasera.

Según el portal GSMArena, este iPhone exclusivo es llamado iPhone 13 Pro Tyrannophone. Este tiene incrustado un fragmento de diente de un T-Rex de 80 millones de años. El tema es Tera, por lo que obviamente los iPhone se venden solo con 1 terabyte de almacenamiento.

El Tyrannophone también tiene una base compuesta liviana con grabado en la parte posterior, aleación de joyería chapada en oro. El ojo del dinosaurio está hecho de ámbar real, mientras que la escultura volumétrica de la cabeza está hecha de titanio, además de una pequeña pieza que tiene incrustado el diente real.

En cuanto a especificaciones técnicas, esta versión del iPhone 13 Pro mantiene todas las características de los modelos originales como pantalla Super Retina XDR, una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz y el último chipset A15 Bionic.

El precio del iPhone 13 Pro es de US$ 8.610, mientras que el del iPhone 13 Pro Max costaría US$ 9.150. Dada la exclusividad de los materiales, esto es asequible para los estándares de Caviar; después de todo, también vimos un teléfono con retratos de Donald Trump y Joe Biden que comenzaron desde US$ 15.000.

iPhone 13 Pro

De otro lado, la nueva serie Tera también incluye un Monsterphone con panel de titanio endurecido y una opción Teradiamond que tiene 1.024 diamantes en la parte posterior.