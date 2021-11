Lenovo ThinkBook Plus: conoce lo bueno y lo malo de la portátil con pantalla de tinta electrónica

El gigante tecnológico Lenovo presenta una innovación en el mercado de las computadoras portátiles, uniendo una laptop potente con una pantalla táctil adicional en la parte trasera. Este nuevo ordenador cuenta con el sistema operativo Windows 10, un potente procesador Core i5 de décima generación, 16 GB de RAM DDR4 y un disco sólido de 512 GB.

Hemos podido probar este equipo durante tres semanas, por lo que ahora te brindaremos un análisis de lo bueno y lo malo en su rendimiento, diseño, software y autonomía.

Diseño del Lenovo ThinkBook Plus

Encontramos que la laptop está hecha de un material metálico que al tacto se siente muy resistente, lo cual proporciona una seguridad extra al equipo en caso de golpes o caídas. La combinación entre los colores gris y negro le da un diseño elegante y sobrio, muy acorde para un equipo de trabajo o estudio.

ThinkBook Plus

Al ser de un tamaño pequeño y compacto, es natural que no cuente con un teclado numérico aparte, no obstante, no se llega a extrañar debido a que sus teclas son grandes, están bien distribuidas y son retroiluminadas. El lector de huellas cumple una función muy útil en cuanto a la seguridad de nuestros archivos, ya que gracias a Windows podremos iniciar sesión del dispositivo, de aplicaciones y de servicios en línea simplemente utilizando nuestro dedo.

Lenovo

En la parte trasera se ubica la pantalla táctil, la cual funciona con el lápiz electrónico que viene en la caja. Este apartado debe cumplir con la función de lectura de PDF, escritura y dibujo libre, pero al momento de probarlo no lo encontramos tan versátil como hubiéramos querido.

Primero enlazamos ambas partes por medio de Bluetooth, luego descargamos un PDF y lo empezamos a visualizar en la pantalla trasera. La vista es sencilla y cómoda, pero no destaca por verse demasiado bien estéticamente.

ThinkBook Plus

Con el equipo, viene una funda de cuero que da muy buena impresión por su calidad, con apertura imantada y grabada con el nombre de la laptop en la parte inferior derecha.

ThinkBook Plus

La pantalla de la Lenovo ThinkBook Plus

La pantalla de 13,3 pulgadas tiene una resolución Full HD con antirreflejo que resalta por los colores vivos y rendimiento óptimo para cualquier visualización de imágenes y videos. Por su parte, la cámara web cuenta con una resolución de 720p y 1 MP, la cual ha tenido buena rentabilidad en videollamadas de Zoom y Teams.

Lenovo

Software y Autonomía

Pudimos hacer las pruebas correspondientes y llegamos a las siguientes conclusiones:

El procesado Core I5 y los 16 GB de Ram facilitan el rendimiento en programas comunes que manejamos a diario. Por ejemplo, el paquete de Microsoft Office corre sin ningún problema, algunos programas de diseño como Adobe Photoshop , Illustrator, lectores de PDF y navegación de varias pestañas en Google Chrome trabajan sin colgarse.

Lenovo

El sistema operativo enciende rápido en la laptop debido al uso del disco solido de 512 GB , convirtiendo al equipo en una opción excelente para estudiantes y trabajadores que no requieran software muy pesados pero que gusten de diseños novedosos.

Pudimos correr sin problemas Free Fire y Roblox.

Free Fire

La pantalla electrónica cumple su función de visualización de textos y dibujo libre, aunque cuesta un poco acostumbrarse a su uso al inicio.

Lenovo