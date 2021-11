Moto Edge 20 Pro: un teléfono que se vuelve una consola o una PC gracias al Ready for mejorado

Motorola acaba de presentar su nuevo smartphone que pertenece a la gama alta. Se trata del Moto Edge 20 Pro, un teléfono inteligente que destaca en varios aspectos como su pantalla de alta resolución, una gran batería con carga rápida, conectividad 5G, una triple cámara trasera y el sistema Ready for, que evolucionó para mejorar la experiencia de los usuarios.

Gracias a Motorola Perú hemos podido probar el Moto Edge 20 Pro por algunas semanas y en esta ocasión nos toca revelar sus puntos positivos y negativos. De igual manera, compartiremos nuestra experiencia usando este dispositivo que puedes encontrar en color midnight blue (azul medianoche) a un precio de S/ 3.499.

Presentación y diseño

Dentro del empaque del Moto Edge 20 Pro tendremos dos cajas. En la primera encontraremos el celular y los accesorios tradicionales (cargador, cable de datos tipo C, funda de silicona, etc.), mientras que en la segunda hallaremos un cable HDMI y un control remoto que nos servirán para disfrutar de la experiencia Ready for.

A primera vista, el nuevo smartphone de Motorola destaca por su gran tamaño (163 mm de alto, 76 mm de ancho y 7,9 mm de grosor) y porque es bastante liviano (pesa 190 gramos), así que no tendrás problemas en manejarlo con una sola mano.

La parte trasera del equipo tiene un acabado liso que es agradable al tacto y que no resbala. Gracias a su color (azul medianoche), las marcas de las huellas digitales logran disimularse muy bien, por lo que no tendrás que estar limpiándolo constantemente.

El equipo no cuenta con puerto jack de 3,5 mm para audífonos tradicionales, así que deberás recurrir a los auriculares Bluetooth. Lo que sí tenemos es un lector de huella digital (botón de encendido), botones de volumen, botón para Google Assistant, un puerto USB tipo C, un altavoz, un micrófono y la bandeja para la SIM.

Pantalla

Una de las fortalezas del Moto Edge 20 Pro es su pantalla OLED de 6,7 pulgadas con resolución FullHD+. La tasa de refresco vendrá en automático; sin embargo, es posible seleccionar la frecuencia de actualización más alta (144 Hz) para que las imágenes sean más fluidas, aunque esto haga que la batería se agote más rápido.

Durante el periodo de prueba, utilizamos el equipo con las principales plataformas de streaming (Netflix, Amazon Prime Video y Disney Plus) y quedamos más que satisfechos con la calidad de imagen. Incluso el pequeño agujero de la pantalla (cámara frontal) logra pasar desapercibido.

Algo que me gustaría destacar es su función ‘Deslizar para dividir la pantalla’ (desactivada por defecto) para utilizar dos apps al mismo tiempo, una se verá en la parte superior y la otra en la inferior. Ten en cuenta que esto dependerá mucho de las aplicaciones que quieras usar, ya que algunas (como TikTok) no son compatibles.

El smartphone posee también un modo llamado ‘luz nocturna’ que reduce la cantidad de luz azul y brinda un tono ámbar a la pantalla. Esta característica es ideal para aquellas personas que suelen leer libros digitales en su teléfono o si te encuentras en lugares oscuros, ya que tu vista no se cansará tan rápido.

Finalmente, su función ‘brillo adaptable’ ajusta la luminosidad de la pantalla de forma automática, es decir, cuando estés en lugares con mucha luz solar, el brillo subirá para que no tengas problemas de visualizaciones. Y bajará cuando estés en interiores y si es noche, con lo que se ahorrará batería en el camino.

Seguridad

Además del clásico patrón de seguridad y las contraseñas numéricas, el Moto Edge 20 Pro tiene un sensor de huellas digitales ubicado en la parte lateral del teléfono. Gracias a este botón podrás desbloquear el dispositivo en cuestión de segundos, incluso si tienes las manos mojadas.

Adicionalmente, el Moto Edge 20 Pro cuenta con un sistema de reconocimiento facial que funciona en la mayoría de ocasiones, ya que cuando te encuentras en lugares completamente oscuros no reconoce bien tu rostro y tendrás que recurrir a la huella digital o patrón de seguridad para desbloquear el equipo.

El terminal es compatible también con herramienta Smart lock que desbloquea el smartphone si nota que hay cerca un dispositivo de confianza, como un smartwatch, altavoz inteligente, entre otros.

Sensor de huellas lateral del Moto Edge 20 Pro. Foto: Juan José López / La República

Rendimiento y batería

Motorola quiere competir en el segmento de gama alta, así que no sorprende que el equipo tenga excelentes especificaciones técnicas como un procesador Qualcomm Snapdragon 870, 12 GB de RAM, 256 GB de memoria interna (que lastimosamente no es ampliable mediante microSD).

Las aplicaciones más populares como Facebook, WhatsApp, Instagram, Spotify, TikTok, entre otras, así como los videojuegos de moda (Fortnite, Free Fire, Pokémon GO, etc.) no presentan ningún lageo y funcionan perfectamente. Incluso puedes abrir dos apps al mismo tiempo y todo correrá bien.

Donde sí me dejó un sinsabor es en lo que respecta a la autonomía. El Moto Edge 20 Pro tiene una batería de 4500 mAh que, en teoría, deberían durar más de un día completo; sin embargo, a duras penas conseguía llegar a las 8.00 p. m. (desde las 7.00 a. m.), o menos si le daba más uso.

Afortunadamente, el equipo viene con un cargador turbo power de 30 W que, en tan solo 10 minutos de carga, puede darte un par de horas de energía. Para una carga completa sí deberás esperar un poco más, ya que no es tan veloz como en otros equipos que hemos probado.

Triple cámara trasera del Moto Edge 20 Pro. Foto: Juan José López / La República

Fotografía

Otro de los atractivos del Moto Edge 20 Pro es que tiene una triple cámara trasera compuesta por un lente principal de 108 MP, un teleobjetivo de 8 MP y un lente ultra gran angular/macro de 16 MP. Su cámara frontal, por su parte, es de 32 MP.

Las imágenes que tomados durante el día con el lente principal son bastante aceptables, ya que brindan colores vivos y una gran nitidez. Utilizando su ultra gran angular, por ejemplo, podemos hacer tomas más amplias, sin la necesidad de retroceder, esto es ideal para los paisajes.

Probando la triple cámara trasera del #MotorolaEdge20Pro pic.twitter.com/k0GHgYrcyr — Juan López (@jlopezc2010) November 8, 2021

Comparación de fotos tomadas con el lente principal y ultra gran angular del #MotorolaEdge20Pro pic.twitter.com/90ez37Dz1p — Juan López (@jlopezc2010) November 8, 2021

Comparación de fotos tomadas con el lente principal y ultra gran angular del #MotorolaEdge20Pro pic.twitter.com/ZUHiePg7m1 — Juan López (@jlopezc2010) November 8, 2021

En lo que respecta al zoom, el smartphone de Motorola posee un zoom óptico de 5X y un zoom digital de 50X. Para usar este último, debes tener en cuenta que es recomendable utilizar un trípode que mantenga fijo el equipo y así tener un mejor resultado sin tanto ruido fotográfico.

El #MotorolaEdge20Pro permite tomar fotos con hasta 50X de zoom pic.twitter.com/uVdVtVNMjv — Juan López (@jlopezc2010) November 8, 2021

El equipo cuenta, además, con el clásico modo retrato (funciona en la cámara trasera y frontal) que sirve para añadir el efecto bokéh o fondo desenfocado. También se encuentran otros modos como foto panorámica, night vision (para tomas nocturnas), selfie grupal, cámara rápida, cámara lenta.

El modo retrato del #MotorolaEdge20Pro permite tomar fotos con efecto bokeh pic.twitter.com/HHqNsP8U99 — Juan López (@jlopezc2010) November 8, 2021

Sin embargo, la que más me gustó se llama ‘captura doble’, que permite grabar un video usando la cámara frontal y trasera al mismo tiempo. El resultado estará dividido en dos, en una parte saldrás lo que quieres mostrar y en la otra aparecerás tú reaccionando.

Ready for

El primer teléfono de Motorola en incluir esta tecnología fue el Moto G100. Pasaron los meses y el Ready for está de regreso, pero esta vez ha sido mejorado. Ya no es necesario conectar el equipo a un televisor mediante un cable HDMI: también podrás hacerlo de forma inalámbrica.

Gracias a Ready for podrás convertir el Moto Edge 20 Pro en una consola de videojuegos (incluso podrás usar tu control preferido). También podrás volver el celular en la CPU de una computadora o como un reproductor de streaming para televisores que no sean inteligentes y usar el control remoto que viene en la caja.

Estas son las cuatro experiencias que brinda Ready for:

1. PC de escritorio: brinda una interfaz similar al escritorio de Windows. Podremos ver las apps instaladas en nuestro celular y usarlas. Si tienes Google Docs, por ejemplo, podrás escribir un documento como si se tratara de Microsoft Word. Usando un mouse y teclado inalámbrico tendrás la experiencia completa.

2. TV: permite utilizar las aplicaciones de streaming instaladas en nuestro celular (YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, etc.) sin que debamos abrir la cuenta en la televisión. Esta opción es de mucha utilidad para aquellos que no cuenten con un Smart TV o cuyo televisor tenga problemas conectándose a internet.

3. Juegos: Ready for permite que vincules un joystick al Moto Edge 20 Pro para que puedas utilizarlo con tu videojuego favorito. Es decir, ya no tendrás que emplear los botones táctiles del celular. Asimismo, disfrutarás del contenido en una gran pantalla

4. Chat de video: esta opción permite que usemos aplicaciones de videollamadas en el televisor, puede ser Google Meet, Zoom, WhatsApp, entre otras. También cuenta con una función que hace seguimiento del rostro para que siempre estemos en primer plano así nos desplacemos.

Otra de las mejoras añadidas en esta versión se llama Ready for PC y nos permite disfrutar de estas experiencias desde una computadora. Para lograrlo será necesario descargar un pequeño programa en nuestro ordenador. Al abrirlo, mostrará un código QR que tendremos que escanear con el Moto Edge 20 Pro.