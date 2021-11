Facebook: expertos en ciberseguridad descubren que app rastrea los movimientos del iPhone

Unos expertos en ciberseguridad acaban de descubrir que la aplicación de Facebook para iOS (el sistema operativo de los iPhone de Apple) aprovecha los permisos que les concede el usuario (al momento de instalarla) para utilizar el acelerómetro del dispositivo y así rastrear un flujo constante de movimientos, lo que puede usarse para monitorear sus actividades o comportamientos durante el día.

Según detalla Forbes, la investigación realizada por Talal Haj Bakry y Tommy Mysk reveló que la versión de Facebook para iPhone ha estado cosechando secretamente los datos de localización de los usuarios (aunque ellos lo hayan desactivado) y no hay forma de detener ese seguimiento, salvo eliminar la aplicación.

“Si no permite que Facebook acceda a su ubicación, la aplicación aún puede inferir su ubicación exacta solo al agruparlo con usuarios que coincidan con el mismo patrón de vibración que registra el acelerómetro de su teléfono”, afirman.

De acuerdo a la publicación, en este problema no solo está involucrada la aplicación de Facebook, sino también Instagram y WhatsApp. Aunque a esta última app de mensajería es posible deshabilitar esa opcion, sin tener que borrarla.

“En Facebook e Instagram no está claro por qué la aplicación lee el acelerómetro; no hemos podido encontrar una manera de desactivarlo. Eso significa que se debe eliminar la app y acceder al servicio a través de su navegador. Probamos TikTok, WeChat, iMessage, Telegram y Signal. Ellos no lo hacen“, se lee en la publicación.

Facebook confirmó el descubrimiento realizado por Talal Haj Bakry y Tommy Mysk, asegurando que “usan los datos obtenidos por el acelerómetro para las funciones como sacudir para informar o hacer una panorámica para una foto de 360 grados”.

Para los investigadores, aunque las razones son verídicas, eso no explica por qué el rastreo es constantemente, en lugar de solo cuando esas funciones están usándose. “Para Facebook sería simple tocar el acelerómetro cuando fuera necesario”, señalan.