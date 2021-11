¿Cuáles son las mejores apps para leer libros digitales desde tu teléfono o tablet?

Si eres amante de la lectura, te encantará saber que en Play Store y App Store, las tiendas de Android y Apple, respectivamente, existen varias apps (algunas gratruitas y otras de paga) que te permiten acceder a un gran catálogo de libros digitales que podrás revisar desde cualquier dispositivo, sea teléfono inteligente o una tablet. ¿Cuáles son las mejores?

A diferencia de un libro tradicional, la pantalla de un dispositivo móvil suele agotar la vista de los usuarios. Por ese motivo, es recomendable que revises que tu celular cuente con un modo de lectura. En caso no lo posea, no te preocupes, solo tendrás que bajar la intensidad del brillo para que no te molesten los ojos luego de leer por unas horas.

¿Cuáles son las mejores apps de lectura?

1. Kindle

Desarrollada por Amazon, esta aplicación posee miles de libros digitales. Aunque muchos son de paga, existen varios que podrán leer de manera gratuita. Las temáticas son distintas, van desde novelas de ciencia ficción, hasta libros de salud, belleza, etc. Está disponible en Play Store y App Store.

2. Wattpad

Es otra de las aplicaciones de lectura más famosas, ya que permite descargar algunos títulos de forma gratuita para que puedas revisarlos cuando no tengas conexión a internet. Incluso permite que escritores principiantes suban sus historias. La encuentras en Play Store y App Store.

3. Kobo

Al igual que las anteriores, cuenta con un inmenso catálogo de libros digitales. Aunque muchos son de paga (a precios asequibles), hay una buena cantidad que son gratuitos. Entre sus fortalezas destaca que permite hacer anotaciones, así como seguimiento del tiempo de lectura. Si tienes un Android, deberás ingresar aquí para bajarla. En caso poseas un iPhone, entra a este enlace.

4. Aldiko

No solo posee libros en español, sino también en otros idiomas. Incluso es compatible con los formatos PDF y EPUB, así que si tienes textos en este tipo de archivos, podrás leerlos en la aplicación. Para bajar esta app desde un Android, ingresa a este link. Si eres dueño de un iPhone o iPad, podrás bajarla aquí.