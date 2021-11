Xiaomi 11T: un potente smartphone que destaca por sus cámaras y su carga ultra rápida

El pasado 27 de octubre, Xiaomi volvió a realizar un evento presencial en Perú para lanzar su nuevo smartphone de gama alta. Nos referimos al Xiaomi 11T, un teléfono inteligente que destaca en varios aspectos, como su gran pantalla FullHD+, sus cámaras y su carga ultra rápida.

Gracias a Xioami Perú, hemos tenido la oportunidad de probar el Xioami 11T desde antes de su presentación oficial y en esta reseña te detallaremos nuestra experiencia utilizando este móvil que se encuentra disponible en tres colores (Meteorite Gray, Moonlight White y Celestial Blue) a un precio de S/ 2.699.

Presentación y diseño

La caja tiene un diseño muy sencillo, no hay ninguna imagen del equipo, solo nos detallan sus principales características. Adentro encontramos (además del celular) un cable de datos, cargador, una funda de silicona, una llave para la bandeja SIM, el manual y el certificado de garantía.

El Xiaomi 11T es un smartphone bastante grande (164,1 mm de alto, 76,9 mm de ancho y 8,8 mm de grosor). Sin embargo, no es tan pesado (203 gramos). Aunque tuve que acostumbrarme a su tamaño, me sorprendió que fuera un dispositivo tan liviano.

El terminal tiene un acabado liso y de gran calidad, las huellas digitales no se quedan marcadas, como suele pasar en algunos terminales. El color que me tocó probar (Celestial Blue) no es opaco; todo lo contrario, destaca por poseer un excelente brillo.

Aunque la parte trasera del Xiaomi 11T suele estar libre de huellas digitales, no puedo decir lo mismo del módulo fotográfico (que se encuentra en la esquina superior izquierda) y que tendrás que limpiar constantemente para quitarle el polvo y las marcas de tus dedos.

El dispositivo no posee el puerto jack de 3.5 mm para audífonos de cable. Lo que si tenemos es un puerto USB Tipo C, dos altavoces (uno en la parte inferior y otro en la superior), micrófono, botones de volumen, bandeja SIM y un sensor de huellas lateral.

Pantalla

Si eres fanático de Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video u otra plataforma de series y películas en streaming, este equipo de gama alta es una buena opción, ya que una de sus fortalezas es su enorme pantalla de 6.67 pulgadas que tiene una resolución FullHD+.

La pantalla del Xiaomi 11T viene con una tasa de actualización estándar de 60 Hz. Sin embargo, es posible cambiarla a 120 Hz para que las animaciones y el desplazamiento sean más fluidos, aunque eso repercutirá negativamente en la autonomía del equipo.

Un problema muy común en algunos celulares, incluso en los de gama media y alta, es que su pantalla suele oscurecerse cuando estás al aire libre y bajo una fuerte luz solar. Este terminal no presenta ese inconveniente, ya que tiene un excelente brillo que aumenta de forma automática.

Si sueles leer libros en tu teléfono, seguro habrás notado que tu vista se cansa luego de algunas horas. Gracias al modo lectura del Xiaomi 11T (que viene desactivado por defecto) eso ya no será un problema, debido a que reduce la cantidad de luz azul de la pantalla.

Los notch ya quedaron en el pasado y Xiaomi lo sabe. Por ese motivo, este equipo cuenta con un pequeño agujero en la parte superior central de la pantalla, donde se encuentra la cámara frontal. Aunque puede ser molesto al principio (sobre todo si ves videos en fullview), te llegas a acostumbrar.

El Xiaomi 11T posee un modo lectura. Foto: Juan José López Cuya / La República

Seguridad

Los sensores de huella en la pantalla suelen fallar mucho reconociendo la huella del usuario. Para evitar estas molestas, varias marcas están apostando por los sensores dactilares laterales y Xiaomi también se ha sumado a esta tendencia que está presente en el Xiaomi 11T.

Lector de huellas lateral. Foto: Juan José López Cuya / La República

No solo puedes registrar un dedo, sino varios, los cuales podrán ser reconocidos en el sensor, aunque los tengas mojados. Lo recomendable es que solo agregues dos huellas (una de cada mano), ya que así evitarás desbloqueos accidentales al guardarlo.

Además del sensor de huellas lateral, el smartphone posee la función de reconocimiento facial que no te permite desbloquear la pantalla con el rostro. No importa que sea de noche o estés en lugares oscuros, esta característica funciona a la perfección.

El Xiaomi 11T posee reconocimiento facial. Foto: Juan José López Cuya / La República

Rendimiento y batería

Gracias a que posee un potente procesador MediaTek Dimensity 1.200 Ultra, 8GB de RAM y 256 GB de memoria interna, el Xiaomi 11T tiene un excelente rendimiento y no presenta ningún tipo de lageo, aunque uses varias aplicaciones al mismo tiempo.

Durante el periodo de prueba, se probó el equipo con las aplicaciones más populares (Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, etc), así como juegos reconocidos (Fortnite, Free Fire, Pokémon GO, entre otros) y nunca tuvimos problemas de los molestos lags.

En lo que respecta a la autonomía, debo decir que pensé que sería sobresaliente (gracias a su batería de 5000 mAh). Sin embargo, a duras penas lograba llegar a completar el día. Donde si resalta el equipo es en su carga ultra rápida.

En menos de cuarenta minutos, la batería del Xiaomi 11T pasó de 0% al 100%, esto gracias al cargador de 67W que viene incluido en la caja. Hay una versión Pro del equipo (todavía no disponible en Perú) que viene con un cargador más potente (120W).

Parte frontal y trasera del Xiaomi 11T. Foto: Juan José López Cuya / La República

Bueno para juegos

El smartphone posee una característica llamada Game Turbo que ofrece funciones muy útiles para aquellas personas que son amantes de los videojuegos. Además de permitirte ver la cantidad de FPS (frames por segundo) a la que estás jugando, te permite liberar la memoria, en caso lo requieras.

Esta herramienta también hacer capturas (en foto y video), desactivar las notificaciones, grabar nuestra voz si quieres hacer un gameplay (incluso puedes añadir efectos), ver el contenido de tu pantalla en un Smart TV, entre otras opciones interesantes.

Si eres fanático de Fortnite, el battle royale desarrollado por Epic Games, debes saber que el Xioami 11T lo corre muy bien, lo mismo pasa con Free Fire, Roblox, Asphalt 9, Contra Returns, entre otros videojuegos que instalamos en el periodo de testeo.

Triple cámara trasera del Xiaomi 11T. Foto: Juan José López Cuya / La República

Fotografía

Otra de las fortalezas del Xiaomi 11T es su triple cámara trasera compuesta por un sensor principal de 108 MP, un ultra gran angular de 8 MP y un telemacro de 5 MP. Hicimos una publicación para ver la calidad de sus fotos, si quieres revisarla ingresa a este enlace.

Resumiendo, las fotografías que fueron tomadas durante el día destacan por tener colores vivos y una gran nitidez. Gracias al ultra gran angular es posible hacer tomas más amplias, sin tener que retroceder, esto es ideal para los paisajes.

Probando la triple cámara trasera del #Xiaomi11T pic.twitter.com/NWlqKrinoP — Juan López (@jlopezc2010) November 1, 2021

Comparación de fotos tomadas con el lente principal y ultra gran angular del #Xiaomi11T pic.twitter.com/bbD8vNnDKX — Juan López (@jlopezc2010) November 1, 2021

Adicionalmente, el celular permite sacar fotografías de hasta 10X de zoom. Sin embargo, al ser un zoom digital se puede notar un poco de ruido fotográfico. Lo recomendable es utilizar un trípode para captar objetos que se encuentren alejados.

La cámara del Xiaomi 11T tiene varios modos que son dignos de mencionar, como el modo retrato que permite hacer fotos con efecto bokéh, es decir, con el fondo desenfocado. Esta función está disponible, no solo con la triple cámara trasera, sino también con la frontal de 16MP.

Otra opción interesante del equipo se llama clonar y, como su nombre lo indica, permite clonar a una persona en una fotografía (hasta cuatro veces) o en un video (hasta dos veces). También tenemos el modo video dual para grabar con la cámara frontal y la trasera al mismo tiempo.

El #Xiaomi11T también permite clonar a una persona en un video pic.twitter.com/GkanmhvXqE — Juan López (@jlopezc2010) November 1, 2021

El #Xiaomi11T permite clonar (hasta un máximo de cuatro veces) a una persona en la misma foto pic.twitter.com/63o3OIKk0Y — Juan López (@jlopezc2010) November 1, 2021

Un aspecto que no fue de mi agrado es que la mayoría de modos adicionales se tengan que ‘bajar’ antes de utilizarse. Aunque esta descarga suele tardar menos de un minuto, la espera puede resultar bastante molesta.