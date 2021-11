Gmail: ¿cómo encontrar los correos no leídos en mi bandeja de entrada?

Gmail se ha convertido en el servicio de correo electrónico más utilizado por millones de personas para temas laborales, académicos o financieros. Por ello, es normal que a nuestra cuenta llegue una enorme cantidad de mensajes y que terminemos olvidándonos de leer algunos de ellos. Felizmente, hay un truco secreto que nos ayudará a encontrar aquellos correos no leídos de forma rápida y sencilla. ¿Cuál es? En los siguientes párrafos te lo explicamos.

Este método de Gmail no necesita de ninguna aplicación de terceros o de alguna extensión de Google Chrome, ya que solo debemos utilizar el buscador de la plataforma de correo electrónico. El procedimiento para encontrar correos no leídos es el mismo tanto en Android como en la versión web.

¿Cómo encontrar los correos no leídos?

Si olvidaste leer un correo importante que te enviaron del trabajo o de tu centro de estudios, entonces debes aplicar este truco secreto de Gmail, que también funciona en Gmail Go. Solo debes seguir estos pasos:

Lo primero que tienes que hacer es abrir la aplicación de Gmail desde tu móvil Android.

Una vez abierta la app de Gmail, tendrás que pinchar sobre el buscador (ubicado arriba de todo).

Escribe las siguientes palabras “no label:unread” (sin las comillas) y luego pincha en buscar.

En cuestión de segundos, Gmail te mostrará todos los correos que no has leído.

Correos no leídos Gmail

Asimismo, debes tener en cuenta que Gmail te mostrará todos aquellos correos que no has leído, por lo que en esta lista también podrían mostrarse correos sociales (notificaciones de Facebook, Twitter, etc.) y promocionales (suscripciones y publicidad).