WhatsApp reemplaza los emojis de pareja con un corazón por dos personas de género no binario

WhatsApp acaba de recibir una actualización sorpresa en su versión para Android por parte de los desarrolladores. Este parche trae consigo dos nuevos emojis que, a primera vista, han pasado desapercibidos por parte de miles de usuarios. ¿Cuáles son? Te lo contamos.

Según informa WABetaInfo, sitio web dedicado a todos los cambios y mejoras que recibe WhatsApp, el programa beta de la app de mensajería instantánea reemplazó los emojis de parejas con un corazón por dos personas de género no binario.

De acuerdo a Andro4all, portal especializado en tecnología, los emoticonos de pareja de género no binario hicieron su debut en la plataforma a través de la actualización 2.21.23.4, la cual ya se encuentra disponible para su descarga en dispositivos móviles de Android.

Aparentemente, este parche no introducirá más cambios en el servicio, pero no por ello deja de ser importante, pues las parejas conformadas por un hombre y una mujer con un corazón han sido sustituidos por dos personas de género no binario.

Sin embargo, es posible que estos emoticonos reciban más cambios por parte de los desarrolladores, ya que aún no se les puede modificar el tono de piel por medio del selector de tonos integrado en este menú. Debido a ello, solo están disponibles en color amarillo.

Es importante mencionar que estos emoticonos ya pueden ser utilizados por los usuarios registrados al programa beta de WhatsApp con tan solo descargar el parche 2.21.23.4. En el caso de no ser parte de esta versión, se espera que los emojis de género no binario hagan su debut en la versión estable de la app con la próxima actualización.