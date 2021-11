Meta: empresa de PC pide a Mark Zuckerberg US$ 20 millones por registro de nombre

Meta, la nueva denominación y versión mejorada de Facebook, debe afrontar una vez más temas legales, ahora por una presunta réplica a un nombre ya registrado por otra marca. Se trata de una compañía de computadoras llamada Meta, originariamente fundada como Meta PC, la cual asegura que desde agosto viene realizando operaciones con esa mención.

Esta empresa del rubro de tecnología, que también opera en Perú y varios países de Latinoamérica, indica que si bien el logotipo es evidentemente diferente, el nombre Meta ya lo tenía registrado hace meses en Estados Unidos. Asimismo, según información de la Oficina de Patentes y Marcas Registradas, la marca TMZ también había solicitado este nombre en agosto, mientras que la red social desarrollada por Mark Zuckerberg lo hizo recién el 28 de octubre.

No obstante, para no llegar a disputas legales, Joe Darger y Zack Shutt, fundadores de Meta PC, han pedido 20 millones de dólares a Meta para ceder con este tema y retirar la modificación solicitada. Según varios medios internacionales, lo más probable es que Facebook acceda en las próximas horas a esta retribución, pues no arriesgaría todo el dinero invertido hasta el momento.

¿Qué opina Meta PC sobre este tema?

A pesar de la polémica desatada, Meta PC se ha tomado todo este asunto de la mejor manera, pues a través de sus redes sociales publicó un meme que ya se hizo viral, en el cual se muestra a Mark Zuckerberg presentando uno de los productos de su compañía, tal como lo hizo en el anuncio de su marca. En tanto, el usuario de Twitter Schutt publicó un vídeo humorístico en el que revela el cambio de nombre de Meta PC por Facebook.